高雄中山堂劇場啟用 全台16歌仔戲團接力演出

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）由國立傳統藝術中心重新整建的高雄市歷史建築「左營海軍中山堂」蛻變為「中山堂劇場」，將於4月中旬啟用，傳藝中心邀全台16團歌仔戲團隊從4月起每週六、日，一路接力演出至8月。

位於左營區的中山堂劇場，原名「左營海軍中山堂」，1950年開幕時，原是海軍集會的場所，後改為電影院，也是劇團及康樂隊勞軍演出的藝文空間。1960年代後開放一般民眾觀賞電影，直到2009年年底吹熄燈號，走入歷史。

高雄市文化局2013年將左營海軍中山堂登錄為高雄市歷史建築，並由國立傳統藝術中心重新整建，轉變為如今的「中山堂劇場」，希望能成為南部民眾欣賞戲曲節目的好場所。

國立傳統藝術中心今天下午召開「2024歌仔戲內台大捙拚」記者會，宣布「中山堂劇場」將規劃大型歌仔戲匯演活動，邀全台從南到北16個歌仔戲菁英團隊接力演出，從4月13日起至8月25日，共有32場演出，精彩可期。

演出團隊包括薪傳歌仔戲劇團、鶯藝歌劇團、新和興總團、唐美雲歌仔戲團青年團、明華園日字戲劇團、明華園黃字戲劇團、一心戲劇團、陳麗香歌仔戲團、春美歌劇團、繡花園戲劇團、勝秋戲劇團、明華園天字戲劇團、李靜芳歌仔戲團、尚和歌仔戲劇團、秀琴歌劇團、蘭陽戲劇團等16團。

國立傳統藝術中心副主任陳修程在記者會中表示，中山堂劇場的首檔活動，選擇台灣最具生命力的表演藝術「歌仔戲」為主題，這也是南台灣傳統藝術中最活絡、最親民的劇種。

國立傳統藝術中心表示，傳藝中心規劃「戲箱限定套票」優惠，觀眾購買「2024歌仔戲內台大捙拚」全系列節目，18齣戲碼的演出票券，一套只要新台幣1800元，平均每一張票券只要100元，優惠只到4月13日首場節目演出前。

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除了「戲箱限定套票」外，還有團體票、文化幣及學生等各種優惠，同時也保留專屬左營區市民優惠，讓左營區居民可重溫60年代到中山堂看電影的休閒時光。其他購票及活動訊息詳見OPENTIX售票系統，或國立傳統藝術中心高雄中山堂劇場臉書粉絲專頁。

國立傳統藝術中心目前分別有宜蘭傳藝園區、台灣戲曲中心及高雄中山堂劇場等3個傳藝重鎮，高雄場館未來將以戲曲藝術的人才培育及教育推廣為主要任務，為傳統藝術注入新生命。（編輯：謝雅竹）1130326