遭指5月停電事故監視器未運作 故宮：1分鐘內供電

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（中央社記者王寶兒台北11日電）媒體今天報導，今年5月北市府地下水道工程不慎挖斷輸電線路導致故宮停電，故宮監視器有數分鐘未運作、無畫面。故宮回應，停電約1分鐘內立即啟動緊急供電。

故宮以新聞稿回應，5月23日上午11時22分因台北市政府下水道工程挖損輸電線路造成跳脫，影響台北市士林區約1萬2千戶停電。故宮停電當下，立即依據「國立故宮博物院災害緊急應變作業要點」啟動相關應變程序，除第一時間啟動發電機，並由現場人員照明，清場疏散遊客，以確保遊客及文物安全。

故宮表示，為維護文物安全，是由多重安全設施加以防護，展間文物均置於展櫃內，展櫃配置厚達1公分安全玻璃甚為堅固，展櫃必須以機械鑰匙方可開啟，不受停電影響；展櫃附近遍布盜警偵測器及門禁感知器，再加上監視系統及管理員現場維護秩序，形成複式監控管理模式。

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故宮緊急發電機平日均定期保養測試，停電後約1分鐘內立即啟動供電。至於內部監視器是否在停電時受影響者，故宮表示，是指監視專用的網路交換機，因發電機啟動瞬間電壓突波影響而導致重新開機，需於短暫片刻恢復時限，但隨後立即回復正常運作，錄影受影響約2分鐘多。

而其他安全系統如門禁盜警等，故宮表示，均全程正常運行且不中斷地監控防護，另展場管理員全數投入現場維持秩序，避免損及文物及觀眾安全的情事發生。（編輯：李亨山）1131211