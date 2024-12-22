紅樓夢嗨翻2千人 2024故宮之夜扮裝入場穿越古今

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（中央社記者王寶兒台北22日電）國立故宮博物院明年將邁向百年，第3屆「故宮之夜」中，除以當期展覽「看得見的紅樓夢」為主題，也贈送入場民眾「看得見的紅樓夢」百年院慶紀念悠遊卡，吸引2千人響應。

「2024故宮之夜－嗨翻故宮邁向100+」21日晚間在故宮北院登場，邀請民眾扮裝入場，活動特別設計文物解謎闖關遊戲，讓民眾從視覺、聽覺及互動上全面感受經典文學結合故宮文物的獨特魅力。

故宮副院長黃永泰透過新聞稿表示，「故宮之夜」已是第3次舉辦，今年不僅是故宮百年院慶暖身一部分，更是台北市推動夜間觀光亮點之一，故宮北院作為台北市重要觀光景點之一，參與「北北基好玩卡」專案也來到第8年，緊密連結北北基3大城市特色景點與交通運輸，打造自由暢行旅遊體驗。

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「故宮之夜」活動今年包含融合東西方樂器的跨界演奏，還有泰北國際雙語學校帶來的舞蹈演出。參與民眾盛裝打扮展現創意，並與現場布景合照留念，彷彿穿越古今、置身書中情節，吸引民眾紛紛在社群媒體打卡發文。

故宮表示，全球旅遊市場正快速復甦，故宮北院截至今年11月，參觀人數已突破155萬人次，今年國際合作大展「大美不言」更掀起熱潮、締造逾40萬人次佳績；明年正式邁向百歲，故宮將推出更多精彩展覽及活動。（編輯：陳仁華）1131222