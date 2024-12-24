故宮鎮院三寶 2025年10月首度赴南院展出

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（中央社記者王寶兒台北24日電）故宮2025年迎百年院慶，今年北院先推高人氣展「大美不言」，並在明年1月移師南院。故宮院長蕭宗煌並預告，南院將首度展出鎮院三寶，且非以外界戲稱「掛毛巾」方式展出。

國立故宮博物院今年陸續啟動「故宮100＋」系列活動，今天分享活動進度。蕭宗煌致詞表示，故宮作為大型博物館，換展時間依梯次，努力讓觀眾察覺不到「換展」，因此面對百年院慶，有外界建議將所有展場清空、辦理百年大展，其實是不太可能的，而是期待透過多檔系列展覽回顧百年歷史。

蕭宗煌指出，故宮遷台可說歷經4階段，至今影響4代人。第1階段是1925年至1948年肇始播遷時期；第2階段是1949年至1965年北溝時期；第3階段是1965年至2000年發展時期；第4階段為千禧年以來的轉型時期。

到了第4階段所面對的第4代故宮人，蕭宗煌說，多代故宮前輩功不可沒，但如今經驗感受已經和第1階段歷史無銜接，只能透過書本或前輩傳承才得知，因此在思維上，已經完全進入新的博物館時代。

在展覽方面，明年10月故宮慶生月將會在南北院同步推出大展「甲子萬年」，聚焦故宮歷史，讓人看見故宮發展脈絡，亮點是鎮院三寶包含范寬「谿山行旅圖」、郭熙「早春圖」與李唐「萬壑松風圖」將首度於南院展出。另全年同步搭配出版品，如漫畫、專書等，回顧百年風華。

蕭宗煌提及，鎮院三寶過去於北院展出，因展廳高度限制，都只能以捲軸上、下捲起來的方式展出，被外界形容是「掛毛巾」或「掛抹布」，如今到南院較為挑高的空間展出，能夠完全呈現，更好彰顯文物全貌，這也是目前故宮北院需整修的原因，故宮有超過百件3公尺以上的文物，整修後才能完整展示大畫。

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故宮副院長余佩瑾表示，「甲子萬念」展於北院展出，將展出「北魏釋迦牟尼佛坐像」與「絹本著色觀音曼荼羅圖」2件重要文化財。院慶系列特展的3個關鍵字，她總結為令人目不暇給的展覽嘉年華會、透過文物說故宮成長的故事，還有從國際合作展展現與全世界對話的能量。

國際交流借展方面，2025年9月至12月故宮文物首次赴捷克展出，與捷克布拉格國家博物館攜手合作「故宮文物百選及其故事」特展，精選「翠玉白菜」、「清明上河圖」等約百件珍品；2025年11月至2026年3月，故宮則攜手法國巴黎凱布朗利博物館赴法展出「龍展」。（編輯：龍柏安）1131224