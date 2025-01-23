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衛武營蛇年變身高雄最大藝術遊樂場 邀探險雙廳院

2025/1/23 13:10（1/23 13:51 更新）
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衛武營國家藝術文化中心2025年春節主打「高雄最大的藝術遊樂場」，29日起「2025衛武營新春系列」將以舞獅團、排灣族古謠美聲等多項限定活動，與民眾一起「蛇」來運轉。圖為往年活動情形。（衛武營國家藝術文化中心提供）中央社記者林巧璉傳真 114年1月23日
衛武營國家藝術文化中心2025年春節主打「高雄最大的藝術遊樂場」，29日起「2025衛武營新春系列」將以舞獅團、排灣族古謠美聲等多項限定活動，與民眾一起「蛇」來運轉。圖為往年活動情形。（衛武營國家藝術文化中心提供）中央社記者林巧璉傳真 114年1月23日
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（中央社記者林巧璉高雄23日電）衛武營國家藝術文化中心今年春節主打「高雄最大的藝術遊樂場」，29日起「2025衛武營新春系列」將用舞獅團、排灣族古謠美聲、紅包抽抽樂、春聯畫體驗、市集及衛武營雙廳院探險等限定活動，與民眾一起「蛇」來運轉。

衛武營自2020年起舉辦新春限定活動，今年春節除小年夜（27日）至除夕（28日）全館休館外，29日大年初一開館，「弗金森室內市集－春節限定場」在衛武營2樓東北側平台及3樓樹冠大廳西側迎賓，室內市集以木作攤位，呈現手作創作者的獨具精神。

衛武營今天發布新聞稿表示，「醒獅鑼鼓賀吉祥」高雄兩廣龍獅戰鼓團將在初三（31日）帶來好彩頭，氣勢磅礡的祈福大鼓、技藝超群的高樁演出與祥獅獻瑞舞獅，為新春帶來平安吉祥又熱血奔騰的開始；初四（2月1日）至初五（2月2日）每天2場「歌開始的地方」，有泰武古謠傳唱，帶來排灣族絕美天籟美聲。

衛武營在初一到初五期間，限定推出2種不同形式雙廳院探險，一次盡享紅色喜氣歌劇院與擁有鎮館之寶「管風琴的音樂廳」；29、30日（初一、初二）連續兩天下午2時至5時，200元套票「雙廳院自由探索」可自由漫步衛武營歌劇院及音樂廳舞台區與觀眾席。

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31日至2月2日（初三至初五）每天11時30分推出「雙廳院導覽」，由專業導覽人員帶領遊歷2個廳院，一人200元展開為時1小時雙廳院深度探索。

此外，初三至初五每天下午1時至晚間7時在樹冠大廳西側，有「蛇年春聯畫體驗」與「新春紅包抽抽樂」應景體驗活動；戶外北廣場則在下午3時至晚間8時有「森林裡的新年季」市集，並安排日式武藝團體於限定時段演出。（編輯：陳仁華）1140123

衛武營國家藝術文化中心2025年春節主打「高雄最大的藝術遊樂場」，2月1日、2日將舉辦每天2場「歌開始的地方」，有泰武古謠傳唱帶來排灣族絕美天籟美聲。（衛武營國家藝術文化中心提供）中央社記者林巧璉傳真 114年1月23日
衛武營國家藝術文化中心2025年春節主打「高雄最大的藝術遊樂場」，2月1日、2日將舉辦每天2場「歌開始的地方」，有泰武古謠傳唱帶來排灣族絕美天籟美聲。（衛武營國家藝術文化中心提供）中央社記者林巧璉傳真 114年1月23日
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