大稻埕青藝節3/8登場 打造新世代專屬舞台

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（中央社記者趙靜瑜台北2日電）大稻埕戲苑青年戲曲藝術節邁入第11屆，以「一身是膽，一鳴驚人」為主題，今年包括5檔劇場新製首演與2檔掌中戲戶外新作，各團以戲曲底蘊為基底，老幹新枝，為戲曲打造專屬新世代舞台。

主辦單位台北市藝文推廣處處長詹素貞今天在記者會上表示，大稻埕戲苑青年戲曲藝術節作為台灣年輕戲曲創作者的搖籃，致力提供戲曲青年演員、編導們，一個創作、實驗與交流的平台，讓他們勇敢嘗試，發展新世代的戲曲語言，今年主題「一身是膽，一鳴驚人」正是對新世代戲曲人的最佳註解。

今年青藝節首創策展人，郎祖筠不但受邀擔任策展人，擔任宣傳影片導演，還獻出第一次歌仔戲表演。郎祖筠表示，現在傳統戲曲有越來越多年輕人投入和喜愛，記者會現場就看到不少外國人及小朋友對傳統戲曲很有興趣，還有外國遊客指名想看掌中戲演出。

根據大稻埕戲苑青年戲曲藝術節發布的新聞資料，劇場演出部分由正明龍歌劇團打頭陣，推出歌仔戲「若沒有你，我還會是關羽？！」，內容描述關羽為救甘夫人暫投曹營，卻遭誤解，最終重拾兄弟信任的故事。

栢優座歌仔戲「暗夜花香來」將背景放在一艘由樓船改建的畫舫發生殺人事件，在愛情、金錢與皇命的時限下，靠岸之前得找到凶手。中華王金櫻傳統文化藝術協會演出改編自民間故事「蛇郎君」的歌仔戲「烏麻吐鬚」，融合童話、歌謠與古調，王金櫻將擔任說故事耆老，非常適合闔家同賞。

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吳兆南相聲劇藝社第3代弟子帶來相聲「吳門江湖」，內容由4段相聲組成，典故加上野史，展現「勇氣」或「江湖」等主題。壓軸則由唐美雲歌仔戲團青年團帶來歌仔戲「龍鳳情緣」，故事描述靈鳳公主嚮往自由，擅自離開皇宮，在山林間遇上歐靖龍，相處生情，兩人暗許終身，幾經考驗最終有情人終成眷屬。

大稻埕青藝節活動將從3月8日起到4月20日舉行，除了劇場演出外，這次也將在大稻埕碼頭5號水門廣場安排戶外掌中戲演出，先由清華閣周祐名掌中劇團帶來「絕代劍王」，台中聲五洲掌中劇團接力帶來「刀劍淚」。（編輯：張雅淨）1140302