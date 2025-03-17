三彩馬搭泡麵 師大美術館展英國藝術家艾普作品

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（中央社記者王寶兒台北17日電）受師大美術館邀請，英國藝術家艾普（Oli Epp）造訪台灣，在訪台期間對故宮唐代三彩馬留下深刻印象，更進一步將泡麵意象相融其中，展出於「奧利・艾普的小鹹點」展覽。

艾普生於1994年，畢業於倫敦城市行業藝術學院（City & Guilds of London Art School），2018年首次舉辦畫廊個展，他擅長以平滑流暢的噴槍及繪畫方式，塑造色彩鮮明畫面，筆下角色常呈現誇張超現實形象，此次「奧利・艾普的小鹹點」展由師大美術館與法國巴黎Semiose畫廊策劃推出。

艾普在展中帶來多件今年新創作，他透過新聞稿表示，他的創作靈感來自於身處時代的矛盾現象，「今年的新作運用相同尺幅的畫布，有如戲劇主角登場的構圖、人類與物種的模糊，希望透過幽默的方式，展露畫作中意涵的荒謬故事。」

師大美術館主任劉建成表示，從艾普的作品，可以感覺出他生活的環境如何影響他的創作，使用油彩、壓克力，卻呈現電繪平滑的樣貌，從影視、生活產品挪用元素，細緻描繪，再以怪誕奇異、劇場角色的方式構圖，希望以藝術家視角回應當代社會議題。

艾普的系列作品在過去常出現簡化的人物形象，以穿戴名牌服飾、配戴AirPod，搭配各式與消費產品為特徵，展現現代人對品牌與個人風格的過度執著。在此次展覽，他則透過劇場般的構圖，提醒人們對生活中的種種「過量」行為保持距離。

如艾普訪台逾1個月期間，他完成作品「唐」（Tang），源自他參觀故宮時見到唐代三彩馬，對陶馬在傳統工藝上的意義印象深刻，因此與方便麵的速食與規模化產品組合，創造出矛盾視覺印象。

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展覽昨天開幕，國立台灣師範大學圖文傳播學系學生楊詠棋、張郁苓、康禾、孫睦桓，也從艾普的作品「阿爾戈斯」（Angos）延伸發展，透過動畫與AI生成技術，打造充滿懸念氛圍的沉浸式短篇，以藝術相互交流。

「奧利・艾普的小鹹點」即日起至5月15日於師大美術館展出。（編輯：李亨山）1140317