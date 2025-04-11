她要往何處去 台學者在法國以女性故事呈現台灣

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（中央社記者李若韻巴黎10日專電）法國學界日前舉辦「台灣文學新體現：轉譯、轉藝、轉繹」研討會，約20位國際學者參與，其中台灣學者王鈺婷、李癸雲、張俐璇接受專訪，分享藉研究台灣文學的多重轉譯，「她」的故事始終能隱喻時代，如台灣第一篇現代小說「她要往何處去」。

「台灣文學新體現」研討會由法國國立東方語文學院台灣學研究、國立台灣師範大學國際台灣學研究合辦，於3月31日至4月1日在巴黎舉行，鼓勵將文學研究從單一文本解放，聚焦當代文學轉譯與作家多重身分等可能。

清華大學台文所教授暨所長王鈺婷接受中央社專訪。長年研究台灣女性文學的王鈺婷認為：「文學藉由感性的說故事方式，並透過語言的修辭，帶領社會向更深層探索。而女性作家所寫下從不自主到自主的各種歷程，不僅是平權，更能帶給讀者力量。」

王鈺婷曾與其他學者出版「性別島讀」一書，爬梳自清朝至當代的台灣女性作家脈絡。此次她聚焦千禧世代作家蔣亞妮，從她的多重身分作家、文學博士生、撰稿者、書評者、Podcast文學節目主持人等，反映出台灣作為擁有多元媒體的全球化社會，作家已轉換成一種符號，能被賦予多種品牌，在不同領域穿梭，但最終仍回扣於文學性。

王鈺婷研究當蔣亞妮在描寫家族史時，已走出不同於以往的「創傷式書寫」，甚至出現「遊戲對戰」的新風格。她解釋：「千禧世代的台灣女性作家，是最高學歷的一代，擁有資訊與資源，期待了解她們所展現的世界觀。」

清華大學台文所教授李癸雲則從台灣女詩人暨藝術家蔡宛璇談起，分析當詩從「文字」轉譯至「聲音影像藝術」時，能喚起讀者的感官震撼。尤其一首「我想欲踮海內面醒過來」（台語：我想在海裡面醒過來），為蔡宛璇與當年正牙牙學語的女兒的共同創作。

李癸雲長年建構台灣女性詩學系譜與台灣母職書寫研究，認為蔡宛璇的作品跳脫過往二元性別對立的束縛，呈現台灣21世紀後的一種新例。

李癸雲表示：「當女性成為母親，如何既不需犧牲奉獻當完美媽媽？亦不用厭世與丈夫對抗？蔡宛璇從育兒中尋找自我，進而被孩子啟發，甚至共同寫詩。」

李癸雲正逐漸開展研究女性詩人如何寫自己的「母親」，也納入男性詩人。她解釋：「研究一首詩，能從最直接的字詞選擇，到整體的聲調與韻律感，並透過主題與形式，解剖其如何與社會對話。我想研究當詩人鬆脫自己時代的道德框架，並讓社會角色流動時，如何在作品中與母親相互對看。」

研討會中，探討文學轉譯為電玩的台灣大學台文所副教授張俐璇，雖然不以女性文學為研究重心，但提到自己總會在課堂向學生介紹台灣第一篇現代小說「她要往何處去」，由男性作家追風（原名謝春木）在1922年以女性自述口吻寫成。

張俐璇說，「她要往何處去」由日文寫作，內容描述一位從女校畢業的年輕女性，剛剛訂婚，正準備走入家庭時，卻發現在東京留學的未婚夫已經有別的女朋友了，「她不知道是否該解除婚約，更害怕家裡與社會的眼光，因為在那個年代，似乎會覺得問題出在女性的身上…」

張俐璇解釋：「這篇小說看似在講一個女性故事，但其實在表達當時社會正思考台灣要往何處去。文學具有隱喻的功能，在讀者心中留下力量。」

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張俐璇表示：「台灣文學體制化太晚，正在建立基礎中，許多台灣文學作品在轉譯成電玩、桌遊、虛擬實境等數位媒體形式時，常是第一次與世人見面。當讀者在不熟悉作品的狀態下，轉譯作品常需要在文學性與遊戲性之間拿捏平衡。」

然而，張俐璇仍期望，無論媒介為何，讀者都能在遊戲中感受到台灣文學的某個句子，或是某個觀點，「了解我們所擁有的文學資產」。（編輯：田瑞華）1140411