英國台灣新電影專題 影人黃玉珊籲擴大探索範圍

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（中央社記者陳韻聿倫敦13日專電）英國電影協會（BFI）3月底在倫敦推出長達1個月的台灣新電影專題，放映15部作品，包括導演黃玉珊的「落山風」。黃玉珊近日接受中央社採訪時說，欣見此次影展納入較多元的台灣新電影導演，她期待未來在題材、類型方面，國際間能持續以更寬廣視角探索台灣新電影。

BFI在位於倫敦泰晤士河（River Thames）南岸的南岸影城（BFI Southbank）舉行台灣新電影專題影展，黃玉珊應邀出席交流座談活動，12日並在影展舉辦的台灣新電影研討會擔任與談人，從女性主義觀點解析1980年代的台灣電影產業發展。

台灣新電影運動蓬勃於1980年代，作品以寫實風格為主，題材貼近現實社會並嘗試探討以往被視為禁忌的歷史、政治議題，對台灣電影語言和創作方式的發展影響深遠。

韓裔策展人趙賢真（Hyun Jin Cho，音譯）告訴中央社，台灣新電影備受國際肯定，導演則以楊德昌和侯孝賢最為人知，但還有許多重要導演和作品值得更多人看見，這也是為何影展名稱提到「多元聲音」（Myriad Voices）。

黃玉珊說，台灣新電影挑戰許多禁忌，不僅是在政治、也包含性別領域，這樣的挑戰精神延續到1990年代的台灣新新電影浪潮，雖然新新電影的表現手法已與著重寫實的新電影不同。

不過，儘管國際間已認識到台灣新電影對女性社會角色變化的關注，關於新電影對女性和同志情慾的探索，研究仍相對少。黃玉珊舉例，1980年代即有導演曾壯祥改編自作家李昂同名小說的電影「殺夫」、以及虞戡平改編自作家白先勇同名小說的電影「孽子」。

此外，黃玉珊強調，「台灣新電影不是只有藝術電影」；國際間對台灣新電影的討論往往忽略票房成績佳、廣受觀眾喜愛，但不以「藝術價值」為主要號召的電影作品。

黃玉珊舉例，虞戡平在1983年推出作品「搭錯車」，雖以音樂表演、演藝圈故事為主軸，但也呈現眷村、拾荒老人等社會議題，上映後大受歡迎，虞戡平及其作品卻持續未能進入國際間討論台灣新電影的主流脈絡。

然而，「票房也是實力展現」，黃玉珊說，她期待各界對台灣新電影的關注不要侷限於幾位已久享盛名的核心導演，而是擴大至歷來相對缺乏媒體曝光的導演和作品，或者受時代因素影響而缺乏商業發行系統支持、不得不主攻影展放映的女性導演。

黃玉珊另提到，多數國外策展人未意識到，台灣雖然不大，但不僅在城鄉之間，從南到北，文化也不一樣，選片時也值得納入考量，以豐富觀眾對台灣的認識。

至於台灣為何在1980、1990年代有這麼多文學作品改編的電影，黃玉珊指出，當時電影改編的不僅有女性、也有男性作家（例如黃春明、王禎和）的作品，作家投入編劇的例子也比比皆是，且不少改編自文學作品的電影對女性角色、她們的世界觀和情感，特別花心思著墨。

黃玉珊說，文學作品原本就有一定的讀者基礎，一旦改編成電影，閱聽眾群體進一步擴大。從商業角度看，片商、投資人眼見文學作品改編的電影有助票房，若再加上女性身體、女性情感，那更堪稱是「成功公式」，因此湧現一股時代風潮。

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BFI台灣新電影專題影展放映黃玉珊1988年的導演作品「落山風」，改編自作家汪笨湖的同名小說，劇情呈現一名遭家人施壓至山中寺廟讀書的富家少爺，與一名因為「不孕」遭婆家逐出家門、在廟修行的少婦，兩人之間隨著日常互動逐漸堆積的情慾波濤；某天，這名少婦驚覺自己竟然懷孕了。根據國家電影及視聽文化中心簡介，該片將原著中，男性觀點下的青春悲劇，轉化為女性對身體和慾望的探索。

除了「落山風」，BFI專題另放映導演侯孝賢的「悲情城市」、「童年往事」、「風櫃來的人」；楊德昌的「恐怖分子」、「青梅竹馬」、「浮萍」；陳坤厚的「小爸爸的天空」、「最想念的季節」；萬仁的「油麻菜籽」；張毅的「我這樣過了一生」、「我的愛」；王童的「稻草人」；以及由多位導演共同推出的「光陰的故事」、「兒子的大玩偶」。影展進行至4月30日。（編輯：韋樞）1140414