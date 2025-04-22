加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

高美館「陳正雄大展」 推出張正傑快閃音樂會

2025/4/22 11:50（4/22 11:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市立美術館「陳正雄90大展」展出藝術家陳正雄的繪畫與收藏，26日將攜手大提琴家張正傑快閃音樂會，以音樂致敬藝術家。（高美館提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月22日
高雄市立美術館「陳正雄90大展」展出藝術家陳正雄的繪畫與收藏，26日將攜手大提琴家張正傑快閃音樂會，以音樂致敬藝術家。（高美館提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄22日電）高雄市立美術館「陳正雄90大展」開展中，26日將推出「當大提琴遇上陳正雄抽象90大展-張正傑快閃行」音樂會，高美館邀請民眾在大提琴旋律中體驗藝術品。

高美館新聞稿表示，目前館內設有「陳正雄90大展-一位抽象畫家與他的收藏」，展期至5月11日，為讓民眾有更多元的美學體驗，本週六（26日）將推出大提琴家張正傑快閃音樂會，下午2時30分民眾持入館門票就可免費參與。

高美館代理館長林羿妏表示，陳正雄於1999年與2001年連續兩屆榮獲佛羅倫斯國際當代藝術雙年展終身藝術成就獎及偉羅倫佐國際金質獎章，成為首位獲此殊榮的華人藝術家，堪稱世界第一人；並在2014年以傑出的藝術成就榮獲「國家文藝獎」，他的藝術成就可說是台灣當代抽象藝術的瑰寶。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林羿妏說，此次大展不僅呈現陳正雄自1950年代以來的創作，也是首度同步展出陳正雄豐富的原民、清代宮廷服飾收藏。此外，高美館非常榮幸繼2024年輪椅音樂會後，再次與張正傑攜手合作，共同向陳正雄這位抽象大師致敬，期望大眾能在美麗畫作的環繞中聽見感動，也讓心靈隨著音符一起躍動。

張正傑也分享，他多年前對陳正雄的畫作一見傾心，後來在蕭瓊瑞教授引薦下結識陳正雄，並與這位抽象藝術大師結為忘年之交。因2月展覽開幕時身在維也納而未能參與，此次特別與高美館策劃音樂會，邀請鋼琴家陳芝羽一起以琴聲向他心中偶像陳正雄致敬。（編輯：李淑華）1140422

#高美館
#高雄市立美術館
#張正傑
#陳正雄
#林羿妏
#金質獎
陳正雄
高美館年度計畫 秋季推「馮．沃爾夫的花園堡壘」國際抽象繪畫大師陳正雄大展 高美館展出珍藏文物
張正傑
屏東「來恆春擁抱宇宙」 追星還可聽張正傑音樂會柏林愛樂12把大提琴巡演來台 24張商務艙機票伺候
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：