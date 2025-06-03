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義大利長笛演奏家布魯諾呈現巴洛克至當代饗宴

2025/6/3 19:36（6/3 20:21 更新）
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義大利長笛演奏家馬里奧．布魯諾（Mario Bruno，另譯：馬力歐．布魯諾）（右）與鋼琴家王一心（左）5日將在國家兩廳院演出，帶來多首改編樂曲。（新象提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年6月3日
義大利長笛演奏家馬里奧．布魯諾（Mario Bruno，另譯：馬力歐．布魯諾）（右）與鋼琴家王一心（左）5日將在國家兩廳院演出，帶來多首改編樂曲。（新象提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年6月3日
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（中央社記者葉冠吟台北3日電）義大利長笛演奏家馬力歐．布魯諾（Mario Bruno）將於5日攜手鋼琴家王一心，呈現一場跨越巴洛克至當代的長笛獨奏盛宴，並帶來多首改編樂曲。

馬力歐．布魯諾（Mario Bruno）雖年僅28歲，卻已在國際樂壇締造不少佳績。2022年在第十屆神戶長笛大賽中奪得冠軍，同年亦在第71屆慕尼黑ARD長笛大賽中摘下銀獎。2023年在第77屆日內瓦國際音樂大賽橫掃4獎。目前擔任德國卡塞爾國立劇院管弦樂團（Staatsorchester Kassel）第一長笛首席。

布魯諾今天在記者會透露，本次音樂會有大量改編曲目，因為他在交響樂團擔任長笛首席時，演奏的多是「不得不演」的制式曲目。如今終於能自由選擇心儀的作品，讓長笛訴說他真正熱愛的旋律。

布魯諾分享，當遇到令人心動的作品時，他也總忍不住想用長笛重新詮釋，並指出許多原本為其他樂器創作的作品，如法朗克奏鳴曲和韋伯奏鳴曲，現已成為長笛演奏的經典曲目。特別是塔耶費爾的奏鳴曲，布魯諾認為用長笛演繹或許能帶來更出色的效果。

這回他再度來台舉辦大師班，對於年輕學子的關鍵建議便是「好奇心」。

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布魯諾認為，教學應引導學生探索各種可能性，而非複製師承的舊有模式，他需要新的想法，「就像驅使我改編樂曲的動力，讓學生在思考中聽見未成譜的旋律。」拒絕照本宣科傳承老師的教導，而是以提問為鑰匙，開啟學子對音色、技法與情感的自主探索。

「21世紀牧神之聲-布魯諾長笛演奏會」將於5日晚間在國家兩廳院演奏院舉行。（編輯：李亨山）1140603

#國家兩廳院
#義大利
#德國
#巴洛克
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