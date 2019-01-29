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英最大零售商拚轉型 特易購證實裁員9000人

最新更新：2019/01/29 10:11
英國最大零售商暨超市集團特易購計劃撤裁9000個職缺。（圖取自facebook.com/tesco）
英國最大零售商暨超市集團特易購計劃撤裁9000個職缺。（圖取自facebook.com/tesco）

（中央社倫敦28日綜合外電報導）英國最大零售商暨超市集團特易購（Tesco）今天表示，在下一階段的龐大重整計畫中，計劃撤裁9000個職缺，但會努力為多達50%受影響的員工找到新職。

特易購在全球共有44萬名員工，其中約有30萬人在英國。特易購在聲明中說：「總體而言，我們估計多達9000名特易購同仁會受影響。然而，我們期待當中高達半數員工有望重新派遣至其他面對顧客的職務。」

特易購英國與愛爾蘭執行長塔利（Jason Tarry）表示：「在我們4年的轉型期間，我們有了不錯的進展，但市場很有挑戰性，我們必須繼續適應以保持競爭力。」

特易購表示，裁員是因為計劃關閉販賣新鮮魚貨、肉類及起司等產品的部分門市櫃台。公司也有意簡化商品庫存控管方式，並且減少總部人數及關閉員工餐廳，改成自助式廚房設施。

特易購在聲明中表示：「我們預計會有大約90家門市關閉櫃台，其餘700家商店將為我們的客戶提供全面或彈性櫃台服務。」

塔利表示：「我們正在調整英國門市與總部的運作，簡化業務內容與處理方式，這樣我們更能夠達到顧客的需求。」

倫敦FTSE 100指數下跌0.9%，特易購股價收跌1.7%報221便士。（譯者：侯文婷/核稿：盧映孜）1080129

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