美中貿易戰衝擊 出口連10季正成長恐告終

（中央社記者邱柏勝台北15日電）台灣1月出口出現連3月負成長，財政部指因美中貿易戰牽制、國際原物料價格下滑、傳產外銷轉弱，及電子零組件表現平平。上半年出口將維持負成長，預估第1季出口會衰退，終結連10季正成長態勢。

財政部今天公布1月出口273億美元，雖創歷年同月次高，但年減0.3%，連3個月負成長；進口263.9億美元，則為歷年單月第3高，年增6.8%。由於出口減少、進口增加，致使1月出超僅9.1億美元，創近6年最低水準。

出口主要貨品中，大致分成兩股拉鋸，其中塑化原料、基本金屬及傳產貨類，都呈現衰退態勢，塑橡膠製品出口年減13.1%、化學品年減12.3%，基本金屬年減7.3%。但資通訊產品受惠雲端伺服器及電腦零附件出口維持強勁，年增21.4%，過去扮演出口雙引擎的機械與電子零組件，則僅分別小增2.6%、0.8%。

主要市場出口方面，財政部統計處處長蔡美娜表示，對東協因礦產品、基本金屬及其製品輸出衰退，對中國大陸與香港則因廠商購料及投資續呈保守，分別年減15.3%與7.5%。但對美國、日本出口規模則創歷年單月新高，分別年增21.2%與13.6%。此外，對歐出口年增11.4%，帶動對歐美市場出口占比來到24.1%，創近8年最高。

對此，蔡美娜分析，受美中貿易戰衝擊，網通與資通訊伺服器業者提升國內產能，從台灣出口比重增加，且中國經濟降溫，去年經濟成長率創近28年最低水準，影響中國內需表現，也波及台灣對中國出口。

展望今年出口表現，蔡美娜表示，美中貿易摩擦持續帶來不確定性，半導體產業供應鏈及外銷訂單透明度都不高，且主要經濟機構預測，今年全球景氣明顯不如去年，國際原物料價格也很難大漲。此外，全球智慧型手機創新發展進入高原期，國內外手機廠法說會都對今年營運偏保守看法，主計總處日前也下修全年出口展望，預料上半年出口應會是負成長。

蔡美娜說，根據主計總處最新預測，今年出口成長率僅0.19%，上半年應會衰退2.4%，第1季出口將終止連10季正成長。下半年可望重回成長軌道，出口年增2.6%，也與國內大廠看法相呼應。（編輯：楊玫寧）1080215