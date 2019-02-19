折疊手機新商機 軸承廠新日興兆利正夯

（中央社記者韓婷婷台北19日電）包括三星、華為及小米均可望在今年推出折疊手機，引爆新話題，也為軸承廠帶來全新的商機，包括新日興及兆利及信錦等均獲買盤力拱股價上揚。

配置可撓式柔性螢幕的可摺疊手機被認為是智慧型手機未來發展的走向之一，不少手機廠商也早已啟動相關研發。包括三星、華為、LG等手機廠商都可望在今年推出折疊手機。可折疊就需要軸承，折疊手機的問世將為軸承廠帶來新商機。

新日興已與多家手機廠密切合作進行折疊手機多種方案開發，兆利也成立新團隊投入相當多資源在可折式手機軸承，希望能搭上此波大趨勢。

新日興挾AirPods及折疊式手機兩大當紅題材，獲外資及投信買超力挺，展開噴出行情，今天盤中股價一度攻上漲停板價111.5元，創下2016年10月21日以後新高。兆利以去年獲利表現出色，搭配折疊手機的新契機推動股價早盤也一度大漲8.3%，最高來到75.8元，創下2016年9月以來2年多新高價。

信錦近來也在外資買盤積極推動下，股價持續攀高，早盤最高來到74.8元，創下2014年8月以來4年多來新高價，表現相當亮眼。（編輯：鄭雪文）1080219