台股短線站穩萬點 與美股連動密切

（中央社記者潘智義台北21日電）美股道瓊工業指數上漲63.12點，台股昨天大漲逾120點，法人認為，短線台股與美股連動密切，即便美股有漲多震盪拉回壓力，但台股仍可望站穩萬點之上。

台股昨天收在10272.46點，大漲120.2點，成交值新台幣1322.72億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超115.34億元。

世界行動通訊大會（MWC）即將在下週登場，市場看好摺疊式智慧手機、5G通訊題材，相關族群受到投資人矚目。

宏遠投顧副總經理陳冠升表示，台股昨天大漲120點，主因亞股上漲及結算軋空，提高保證金，造就台股持續反彈，持續軋空手、軋空單的情況，短線台股站穩萬點，仍然有機會往上持續攻堅。

不過，陳冠升認為，近期美股連漲8週，可能會出現高檔震盪或漲多拉回，台股以美股馬首是瞻，也可能出現漲多拉回；尤其台股下週四（28日）起將放假4天，使得本週台股大漲之後，將會出現賣壓。因此，也可能在昨天大漲，且因在期貨結算之後，後續出現漲多拉回的情況。

他指出，近期漲高之後，可能會有短暫拉回，建議漲多的個股做部分獲利了結，等拉回再來承接，但無礙3月往上漲的預期。台股或有機會來到10450點左右，也就是去年10月大跌600點的跳空大跌位置，可能也會是第1季的最高點。短線，台股空間不大，且將會類股輪動，選股仍重於選市。（編輯：趙蔚蘭）1080221