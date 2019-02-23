川普不愛諒解備忘錄 美貿易代表改稱協議

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）據報美中談判代表為解決彼此貿易爭端裡棘手問題，起草諒解備忘錄，但美國總統川普今天接見談判代表時，明白表示他討厭這個名詞，官員只好放棄使用諒解備忘錄這一字眼。

路透社報導，川普今天為了諒解備忘錄（MOU）這個名詞，和美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）展開激辯。即便萊特海澤苦口婆心解釋，川普依然認為談諒解備忘錄是浪費時間。

川普在白宮橢圓形辦公室內接見萊特海澤和中國國務院副總理劉鶴等美中貿易談判代表。川普當著他們的面，大肆抒發他對諒解備忘錄的好惡。路透社20日披露，美中貿易談判代表就6大重要領域起草諒解備忘錄。

川普說：「我不愛諒解備忘錄這玩意，因為它們不代表什麼！對我來說，它們沒意義。我想最好就是你們寫下切入正題的文件。我從來沒喜歡過諒解備忘錄這東西。」

萊特海澤則是和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）等美方談判代表排排坐，他向川普說明撰寫備忘錄是形成貿易協議的標準程序。

萊特海澤向川普解釋：「諒解備忘錄是一種契約，是貿易協議常使用的方式。諒解備忘錄是兩造間具約束力的協議。它是法律名詞，是一種契約。」

川普並不買單，他說：「順便告訴你，我不這麼認為。」他告訴中方談判代表還有在場記者：「我覺得諒解備忘錄某種程度上不是我們要的契約。我猜我們現在的諒解備忘錄是要納入最終協議中。但對我來說，最後的契約才是真正重要。鮑伯（萊特海澤名），我想你也這樣認為。」

萊特海澤在和川普你來我往的辯論中，顯然說服不了頂頭上司，只好決定換個名詞。

萊特海澤表示：「現在開始，我們不再使用諒解備忘錄這個名詞。我們改稱貿易協議，行嗎？」坐在萊特海澤身旁的劉鶴答說：「可以。」

萊特海澤告訴川普：「假設你決定要用協議…到時將是美國和中國之間的貿易協議。」川普回答說：「很好！我比較喜歡這樣。」（譯者：劉淑琴/核稿：盧映孜）1080223