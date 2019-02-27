台股月線收456點連2紅 市值增至31.29兆

（中央社記者韓婷婷台北27日電）台股2月氣勢如虹，月線大漲456.91點，連2紅，根據台灣證券交易所統計，截至27日止，全體上市公司市值新台幣31兆2862.64億元，較22日增加1973.56億元。

證交所表示，本週加權股價指數上漲66.25點，漲幅約0.64%，台灣50指數上漲49.05點，漲幅約0.63%，寶島股價指數上漲74.83點，漲幅約0.63%；產業別指數以汽車類指數上漲3.59%漲幅最大，其他電子類指數下跌1.17%跌幅最大，未含金融類指數上漲55.27點，漲幅約0.64%，未含電子類指數上漲79.49點，漲幅約0.55%，未含金融電子類指數上漲60.78點，漲幅約0.49%。

證交所指出，本週集中交易市場總成交金額4097.76億元，全體上市股票成交金額3601.75億元，股票成交量週轉率1.00%。

各產業上市股票成交金額前3名及占比分別為半導體類819.46億元、占22.75%，電子零組件類714.40億元、占19.83%，光電類449.13億元、占12.47%。

成交量週轉率前3名產業依序為電子零組件類3.64%、電器電纜類2.19%、光電類2.08%。

證交所表示，累計今年年初開盤至今共34個交易日，集中市場總成交金額3兆5754.37億元，市場日平均成交金額1051.60億元，股票成交量週轉率9.07%，股票日平均成交量週轉率0.27%。（編輯：楊玫寧）1080227