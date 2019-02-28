樂天銀行社長：有信心取得純網銀執照 3年內獲利

（中央社記者邱柏勝台北28日電）純網銀3搶2，樂天銀行社長永井啟之今天表示，樂天在日本已累積近20年純網銀經驗，異業結盟成功案例多，相較其他「剛起步」的競爭對手，他有信心能夠一舉取得純網銀執照。

金管會去年11月16日起受理申請設立純網銀，預計發出2張純網銀執照，以中華電信和兆豐銀行為首的國家隊「將來銀行」、台灣連線金融科技公司（LINE Financial）和台北富邦銀行為主的LINE BANK，以及樂天國票團隊的「樂天國際商業銀行」，皆在今年2月14日送件，純網銀3搶2局面自此底定。

日本職棒東北樂天金鷲隊今天與台灣職棒Lamigo桃猿隊在天母棒球場舉辦首場友誼賽，樂天銀行社長永井啟之親赴球場，並首度面對台灣媒體回答純網銀相關問題。

談及為何投資台灣純網銀事業，永井啟之表示，樂天從電商起家，後來發展金融、旅遊及內容產業，服務非常多元；樂天18年前在日本發展純網銀，至今累積約300萬客戶，在這個領域已有相當多成功案例。

永井啟之說，樂天電商、樂天書城、甚至樂天信用卡都已經進入台灣，市場環境與日本差不多，這也是樂天選擇投資台灣的原因之一。

而若與將來銀行、連線銀行等競爭對手比較，永井啟之說，樂天在異業合作有非常亮眼的成績，此外經營純網銀，風險管理與資訊科技（IT）的知識都必須具備，才有可能成功，樂天在這兩個領域都有相當充裕的人才，過去也有獲利。

永井啟之說，樂天與國票金合作，主要著眼於國票金對台灣市場的了解，有信心可以拿到執照；他並估計，純網銀設立後3年內可獲利。

他舉例，一般匯款都要有對方的帳號，但有些人注不願意將帳戶給別人，樂天純網銀提供其他匯款方式，只要有對方郵件信箱、兩人互加臉書或是通訊軟體Viber的好友，即使沒有對方的帳號也能匯款給對方，這是樂天基於消費者需求所做出的服務。

國票金控董事長魏啟林表示，樂天銀行有2、300名研發工程師，累積10幾年經驗，自行研發交易監控系統，可防止駭客入侵；另外有「詐騙防制」系統，以及「高風險檢測」系統，未來這三大系統將引進台灣，這也是其他競爭對手做不到的。（編輯：陸倩瑤）1080228