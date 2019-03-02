亞馬遜搶都會商機 擬開連鎖雜貨店試水溫

（中央社記者尹俊傑紐約1日專電）電子商務巨擘亞馬遜積極跨足實體零售，繼收購全食超市並開設無人便利商店Amazon Go後，打算在全美多座大城開數十家雜貨店，首家門市最快年底就會在洛杉磯開張。

華爾街日報引述知情人士說法報導，亞馬遜（Amazon.com）將推出全新雜貨店事業，並研究收購經營十幾家門市的區域連鎖雜貨店，擴大事業版圖。雜貨店是否會冠上亞馬遜名稱，還不得而知，但確定將與標榜有機健康並走高檔路線的全食超市（Whole Foods Market）做出區隔。

據報導，除了洛杉磯，亞馬遜至少已在其他兩地簽下租約，計劃明年初開設更多門市，洽談中的地點包括舊金山、西雅圖、芝加哥、華盛頓特區和費城。

亞馬遜2017年斥資137億美元收購全食超市，成為全美400家實體商店的大老闆。聽取亞馬遜策略簡報的人士指出，亞馬遜原有的食品快遞事業並不十分成功，因此想加強實體零售，並了解如何迎合雜貨購物族的喜好。

與此同時，亞馬遜也在西雅圖、芝加哥和舊金山都會區開設無人商店Amazon Go，並在更大的零售店面測試自助結帳技術。

彭博去年9月報導，亞馬遜計劃2021年前將無人店技術應用到3000家店。但截至3月初，Amazon Go在全美僅有10家門市，在紐約拓點也停留在只聞樓梯響階段，遲遲未實現。

另一方面，亞馬遜2月中投下震撼彈，宣布放棄去年11月宣布新總部進駐紐約皇后區長島市（Long Island City）的計畫，至今餘波盪漾。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）昨天表示，過去兩週，他和亞馬遜方面多次商量，希望亞馬遜回心轉意，但亞馬遜至今沒有改變心意的跡象。紐約時報報導，古莫為挽回亞馬遜，甚至找上亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）。

為了招商政績，古莫與紐約市長白思豪（Bill de Blasio）向亞馬遜端出30億美元稅務優惠，換取亞馬遜承諾在長島市投資25億美元、創造2.5萬個就業機會，引起部分民意代表與社區居民不滿，導致亞馬遜進駐計畫喊停。（編輯：林憬屏）1080302