統一超首季財報出爐 每股賺2.8元

（中央社記者江明晏台北3日電）統一超商首季受惠跨年、農曆春節，帶動鮮食及CITY CAFE等差異化商品需求成長，歸屬於母公司稅後淨利新台幣29.1億元，年成長14.6%，每股稅後盈餘為2.8元，較去年增加0.36元。

統一超商公布2019年第一季合併營收新台幣610.9億元，較去年同期成長3.6%，合併稅後淨利達32.6億元，較去年同期成長13.9%，歸屬於母公司稅後淨利為29.1億元，較去年同期成長14.6%，每股稅後盈餘為2.8元，創4年來同期新高。

統一超表示，第一季適逢跨年、農曆春節及二二八連續假期，7-ELEVEn推出多元跨業態品牌複合店，包括「7-ELEVEn X達美樂複合店」，以及與國外品牌可口可樂、海尼根及瑪莎拉蒂合作規劃「品牌聯名店」，均帶動單店業績及來客數成長1至2成。

超商本業部分，統一超指出，第一季受惠跨年及農曆春節，帶動鮮食及CITY CAFE等差異化商品需求攀升，全新複合店型帶動單店來客與業績成長。

轉投資事業部分，菲律賓7-ELEVEn持續進入新區域展店，第一季店數已達2593店；台灣星巴克第一季店數已達450店，康是美強化醫美保健與換季保養等相關商品結構；統一速達因應電子商務與宅配需求持續增加，相關品牌各類作法皆創下佳績。

接下來邁入第2季，統一超看好，台灣7-ELEVEn將持續針對端午節、換季及暑假等商機推出多元化的生活提案，滿足市場需求。（編輯：蘇志宗）1080503