遠傳首季營運超標 放眼5G企業市場

（中央社記者江明晏台北8日電）遠傳電信首季營運超越財測，觀察行動通訊營收下跌趨勢逐漸持穩，新經濟業務表現亮眼；5G方面，遠傳初期會著重企業端應用，也希望同時擁有5G的高頻段與中頻段。

遠傳電信今天召開首季法說會，由遠傳總經理井琪主持。遠傳首季合併總營收為新台幣208.19億元，財測達成率為106%，合併稅息前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為74.71億元，稅後淨利為22.32億元，每股盈餘(EPS)為0.68元，首季財測達成率分別為102%、104%及104%。

觀察台灣行動通訊市場狀況，根據各業者財務報告及公告資料顯示，從2015年至2019年首季台灣行動市場總營收持續逐年下降中，而2019年首季相較去年同期年減率為9.8%；2018年第4季與2019年首季相比，季減率則為2.6%，顯示整體市場營收下跌已逐漸持穩。

遠傳指出，2019年首季月租型用戶數連續3個月正成長，而月租型客戶流失率則創下新低，客戶對網路服務的滿意度創下歷史新高。

新經濟業務成長方面，遠傳指出，整體ICT資通訊業務今年首季相較去年同期成長38%；資通訊業務合約金額今年首季相較去年同期則成長198%；數位服務營收成長今年首季相較去年同期成長15%。

在5G方面，遠傳於首季已建置全台首座室外5G NR非商用基地台，更透過5G網路設備連網，於「2019智慧城市展」現場啟動5G連網，井琪也表示，遠傳初期會著重企業端應用，包含提供IoT等服務，在消費者應用面，因有需要更新裝置與發展應用服務內容等因素，需要花較多的時間才能步上軌道。

同時，她指出，遠傳會參考國外已推出的5G服務，做為未來規劃5G應用的參考。另外，遠傳也希望同時擁有5G的高頻段與中頻段。（編輯：李信寬）1080508