首座離岸風場開工 總統：相關產業帶動兆元投資

台灣首座離岸風場18日開工，總統蔡英文透過臉書發文表示，台灣發展離岸風電，有3項重要的意義，除帶動兆元投資外，還包括創造本土風電供應鏈、產學合作培養人才。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）

（中央社台北18日電）台灣首座離岸風場今天開工，總統蔡英文透過臉書發文表示，未來風電相關製造業年產值達到1218億元，服務業年產值達773億元，累計可以帶動新台幣1兆元投資額，創造2萬個以上工作機會。

立法院昨天三讀通過同婚專法，蔡總統也提到台灣要被世界看到的，不只是重視人權，還有對於能源轉型的努力。

海洋風電股東為沃旭能源、JERA、麥格理資本以及上緯，今天於苗栗龍鳳漁港舉行海洋風電第2階段120MW開工典禮。

蔡總統說，台灣發展離岸風電，有3項重要的意義，除帶動兆元投資外，還包括創造本土風電供應鏈、產學合作培養人才。

她說，政府和民間攜手合作，台灣廠商進入風電產業供應鏈。離岸風電產業的需求擴及各種加工及生活服務，台灣中小企業都有生意做、有錢賺。

此外，政府也輔導年輕人成為風電產業人才，讓台灣的年輕人在地就業，就能享有世界級的待遇和職場環境。

蔡總統表示，台灣離岸風電的發展，正式進入新的階段，只要政府的方向正確，就能實現能源轉型的承諾，為下一代創造乾淨能源。（編輯：趙蔚蘭）1080518