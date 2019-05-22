英EE電信將推5G服務 暫停供應華為手機

（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國電信集團（BT Group）旗下行動通訊巨擘EE公司今天表示，他們將在本月成為英國首家開通第5代行動通訊服務（5G）的電信商，但將暫緩推出中國華為技術公司的5G手機。

法新社報導，EE先前宣布，將在英國引進華為首款5G手機Mate 20 X 5G。但美國近日宣布將華為列入貿易黑名單後，EE執行長阿勒拉（Marc Allera）如今表示，他們已「暫停」推出華為5G手機的計畫。

川普政府15日下令，限制美國企業供應零組件和技術給華為。Android行動作業系統開發商谷歌（Google）本週表示，他們已開始切斷Android和華為的聯繫，恐影響全球數以億計的華為手機用戶。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，阿勒拉指出，EE若要提供消費者長期合約，華為的5G手機無法「確保服務」，因此EE「必須暫停計畫」。

英國另家電信商伏德風（Vodafone）今天也宣布，將暫停華為Mate 20X手機預購。伏德風發言人說：「在華為5G新裝置仍存在不確定性之際，這是暫時舉措。」

EE今天還表示，30日將在倫敦、伯明罕、曼徹斯特、愛丁堡、卡地夫（Cardiff）和貝爾法斯特（Belfast）等6個英國城市，率先開通新一代高速行動網路5G服務，並計畫今年底達到在1500個地點開通的目標。（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1080522