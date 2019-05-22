更多編輯台推薦新聞：
Facebook釋放動態排序控制權 破解5大迷思
科技

Facebook釋放動態排序控制權 破解5大迷思

安謀技術無所不在 華為遭切斷供應恐如截肢
產經

安謀技術無所不在 華為遭切斷供應恐如截肢

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

作家陳雪早餐人結婚：登記只要3分鐘 同志走了幾10年
生活

作家陳雪早餐人結婚：登記只要3分鐘 同志走了幾10年

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 新聞專題
新聞專題
企業跟進封殺華為
美國政府5月15日宣布禁止華為在未獲許可證下與美國企業做生意，Google宣布停止供應華為安卓（Android）系統更新和熱門軟體。隨著事情發展，越來越多企業加入封殺行列，繼晶片設計大廠安謀宣布暫停華為業務，日本Panasonic、東芝也跟進。
企業跟進封殺華為
新聞專題
企業跟進封殺華為6/12

英EE電信將推5G服務 暫停供應華為手機

最新更新：2019/05/22 22:34

（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國電信集團（BT Group）旗下行動通訊巨擘EE公司今天表示，他們將在本月成為英國首家開通第5代行動通訊服務（5G）的電信商，但將暫緩推出中國華為技術公司的5G手機。

法新社報導，EE先前宣布，將在英國引進華為首款5G手機Mate 20 X 5G。但美國近日宣布將華為列入貿易黑名單後，EE執行長阿勒拉（Marc Allera）如今表示，他們已「暫停」推出華為5G手機的計畫。

川普政府15日下令，限制美國企業供應零組件和技術給華為。Android行動作業系統開發商谷歌（Google）本週表示，他們已開始切斷Android和華為的聯繫，恐影響全球數以億計的華為手機用戶。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，阿勒拉指出，EE若要提供消費者長期合約，華為的5G手機無法「確保服務」，因此EE「必須暫停計畫」。

英國另家電信商伏德風（Vodafone）今天也宣布，將暫停華為Mate 20X手機預購。伏德風發言人說：「在華為5G新裝置仍存在不確定性之際，這是暫時舉措。」

EE今天還表示，30日將在倫敦、伯明罕、曼徹斯特、愛丁堡、卡地夫（Cardiff）和貝爾法斯特（Belfast）等6個英國城市，率先開通新一代高速行動網路5G服務，並計畫今年底達到在1500個地點開通的目標。（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1080522

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報