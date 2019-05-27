台企銀創新都更2.0 黃博怡打造台北成日本丸之內

（中央社記者邱柏勝台北27日電）響應政府推動都更與危老建物重建政策，台企銀今天正式啟用「創新金融專案辦公室」，聚焦都更金融。台企銀董事長黃博怡表示，期待將台北打造成日本六本木、丸之內般國際都會。

台灣中小企業銀行去年12月成立創新金融專案辦公室，今天舉行揭牌與成果發表儀式。黃博怡致詞時表示，台企銀過去在服務台灣中小企業方面相當有成果，但在都更金融與危老改建這塊，不算特別有經驗，如今已大不相同，不僅創金融界之先，首創「創新都更2.0」，啟動都更金融，目前已辦理8件、授信金額逾新台幣60億元，對於達成首年100億元目標深具信心。

黃博怡提及，過去他擔任金融研訓院院長時，曾號召金融業、營造業，率團赴日本取經，考察丸之內、六本木的都更金融。當時他感慨，日本可以做到，台灣為何做不到？台北二二八公園到台北車站這段廊帶，若能透過都更，重新打造成像日本皇居到東京車站的丸之內，那美輪美奐的國際都會，就可望在台北呈現。

行政院政務委員張景森表示，台企銀率先金融同業推動創新金融專案辦公室，啟動都更金融，將可發揮示範作用，且原本預估首年授信目標100億元，現在已經60幾億元，看來達標沒問題，也有機會達成黃博怡內心期待的150億元目標。

內政部政務次長花敬群表示，修正都更條例很困難，但政府仍須讓民眾感受到決心，台企銀的創新金融專案辦公室有如「灘頭堡」，若能有更多成功案例，都更條例後續的修法推動就能更順暢，不會陷入在各界相互質疑、走不出路的僵局。

花敬群指出，目前危老建物重建的申請案已經超過250件，都更案在前兩年平均僅80件，但今年將可逾百件，等同平均每天超過一案的速度增加，這是以過去10倍的速度在滾動，也可說是全民「專業總動員」，包含地價師、結構技師、都市計畫技師等，是台灣所有專業界同心協力，共同努力的成果。（編輯：郭萍英）1080527