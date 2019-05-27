AI中心聯結國際 台星聯盟攻智慧保全市場

（中央社記者廖禹揚台北27日電）科技部AI研究中心聯結國際第一步，由台大、交大AI研究中心與新加坡Certis Group簽署合作備忘錄（MOU），預計今年開始推動人形姿態辨識技術等智慧保全應用產品研發。

台大、交大AI研究中心今天在科技部政務次長許有進見證下與新加坡Certis Group簽署合作備忘錄，將聚焦AI應用在智慧保全領域的研究發展，推動人才培育、技術研發、產業應用等3大構面合作。

許有進指出，Certis Group不僅提供新加坡樟宜機場、購物中心、醫療院所及重要交通據點等公共場所的保全服務超過60年，市場版圖也擴及澳洲等國公共場所，希望未來能成為台灣AI中心與國際聯結的重要夥伴之一。

科技部表示，這次雙邊合作將聚焦在人形姿態辨識技術、監控演算、人工智能語音、自然語言辨識、多鏡頭識別追蹤技術等智慧保全領域研究，未來將透過移地研究、共同開發、數據資料庫分享及海外場域試煉等方式合作。

交大AI中心執行長郭志義表示，Certis Group預計在7月成立AI中心，交大則希望雙邊能共同成立聯合研究實驗室（Joint research lab）以促進合作，若是牽涉不便跨國轉移的敏感性資訊，則由台灣技術人員到新加坡研究中心駐點進行。

郭志義並透露，今年應有4、5案將展開合作，希望在今年7月可以正式簽署合約，同時雙邊也會成立類似董事會的組織，來審查研究人員提案。

台大AI中心執行長杜維洲則表示，台大與Certis Group的合作將聚焦在攝影機物件辨識、IoT分析、自然語言處理、大數據隱私安全等4面向，透過Certis Group在各大公共場所蒐集的完整數據與場域，將能提供台灣技術實際練兵機會，未來將這些經驗帶回台灣，也能協助相關產業應用。

台大AI中心主任陳信希表示，台大先前已與Certis Group進行密集討論，目前約有6個計畫團隊表示興趣，將在今年正式簽約，而Certis Group成立AI中心後，台大也會派員駐在當地進行研發工作。（編輯：林沂鋒）1080527