土耳其買美廢鋼將屆滿足點 豐興：居高思危

（中央社記者韋樞台北3日電）澳洲鐵礦砂價格每公噸漲至百餘美元近年高價後退回百元以下，但土耳其仍大買美國廢鋼助漲價格。豐興鋼鐵本週鋼品續漲，但認為土耳其將屆滿足點，市場正在居高思危。

豐興鋼鐵本週最新廢鋼收購價每公噸上漲新台幣200元，為8900元；鋼筋每公噸上漲200元，為1萬7300元；型鋼基價平盤，每公噸2萬1300元。

國際原料行情方面，豐興鋼鐵指出，美國大船廢鋼本週無報價；日本2H廢鋼本週上漲5美元，每公噸310美元；美國貨櫃廢鋼報價本週再漲5美元，每公噸290美元；澳洲鐵礦砂本週每公噸跌3.85美元，由每公噸103.65美元跌回99.8美元。

豐興表示，3週前美國將土耳其出口美國的鋼鐵產品關稅由50%降為25%，有利土耳其鋼品出口，近2到3週以來，土耳其大買美國廢鋼，價格波動幅度大，近期土耳其持續加強採購貨櫃廢鋼，根據經驗值，土耳其的採購策略往往會集中在短期內大量採購後快速減少採購，估計土耳其短期廢鋼需求的滿足點將屆。

豐興指出，土耳其雖然大買美國廢鋼，但其他國家似乎壁上觀，並未跟進搶購廢鋼，本週要觀察採購量大的越南是否跟進，以及土耳其大量採購還能撐多久，市場正在居高思危。（編輯：李信寬）1080603