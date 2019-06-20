東芝傳跳電晶圓毀損 群聯：業務不會有影響

（中央社記者張建中新竹20日電）外資圈傳出日本東芝記憶體位於三重縣四日市工廠發生跳電意外，造成晶圓毀損。東芝合作夥伴群聯表示，不評論東芝傳言，目前庫存充足，業務不會有任何影響。

外資圈傳出，日本三重縣四日市15日發生停電，造成東芝記憶體(TMC)當地營運的5座儲存型快閃記憶體(NAND Flash)工廠營運中斷，恐造成損失。

記憶體控制晶片廠群聯今天晚間發布聲明表示，對東芝記憶體跳電傳言不予置評。

群聯指出，除東芝記憶體外，還與威騰、SK海力士(SK Hynix)及英特爾等記憶體廠均有長期合作協議，不僅定期採購NAND Flash產品，並分散與各大記憶體廠採購，降低對單一供應商的依賴。

在有效管理供應商風險，群聯表示，任一供應商在供貨上的調整，對取得足夠NAND Flash供應量並無任何影響。

為迎接下半年的開學出貨旺季，群聯指出，目前NAND Flash庫存充足，足以因應急單，及2至3個月的生產接單需求，短期NAND Flash供貨數量的變化對業務不會有任何影響。

群聯表示，對長期合作夥伴的技術能力與雙方的長期供貨有充分信心，即便有短時間的供貨緊張，相信在最短的時間內，合作夥伴將會做完詳細的調查，並盡速恢復正常生產，降低對市場的衝擊。（編輯：趙蔚蘭）1080620