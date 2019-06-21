台股站上10800點 本週市值增2.63%

（中央社記者潘智義台北21日電）台灣證券交易所統計，今天加權指數收在10803.77點，週線上漲279.10點，漲幅約為2.65%。全體上市公司市值新台幣32兆6432.54億元，較上週增加8361.00億元，增幅約2.63%。

產業別指數表現方面，證交所統計，漲幅以電子零組件類指數上漲5.33%最大，跌幅以電器電纜類指數下跌3.34%最大；未含金融類指數上漲250.97點，漲幅約2.85%，未含電子類指數上漲229.01點，漲幅約1.51%，未含金融電子類指數上漲194.43點，漲幅約為1.51%。

本週集中交易市場總成交金額5909.8億元，全體上市股票成交金額5312.87億元，股票成交量週轉率為1.46%，各產業上市股票交易成交金額前3名依序為半導體類1296.63億元，占全體上市股票交易金額24.41%。電子零組件類880.65億元，占全體上市股票交易金額16.58%。光電類680.13億元，占全體上市股票交易金額12.80%。

本週台股成交量週轉率前3名產業依序為電子零組件類5.56%、光電類3.13%、資訊服務類2.81%。

台股今年年初開盤迄今共110個交易日，集中市場總成交金額為12兆5826.11億元，市場日平均成交金額為1143.87億元，股票成交量週轉率為32.20%，股票日平均成交量週轉率為0.29%。（編輯：張均懋）1080621