劉揚偉7月接班 鴻海朝AI整合5G布局藍圖浮現

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）鴻海正式進入後郭台銘時代，新任董事長劉揚偉、副董事長李傑將於7月1日走馬上任。劉揚偉是半導體專家，李傑則長期耕耘工業互聯網技術，從人事布局來看，鴻海人工智慧結合8K和5G轉型布局藍圖浮現。

郭台銘宣布參選總統，也為鴻海經營階層布局帶來全新改變。鴻海今天股東會全面改選董事，新任董事會推選劉揚偉為下一屆董事長，鴻海股東會也通過增設副董事長一職，推選李傑為新任副董事長，兩人均將於7月1日上任。

在郭台銘淡出鴻海後，未來經營模式上，劉揚偉表示，原來鴻海董事長兼任總經理，現在鴻海董事會下新設9人組成的經營委員會，透過9人小組機制運作。

劉揚偉指出，郭台銘先前已設立重要的發展方向，未來也會朝人工智慧（AI）結合8K和5G的轉型方向前進，此外工業互聯網也是未來重要的產業方向。

劉揚偉是台灣交通大學電子物理系學士、美國南加州大學電子工程與電腦科學碩士，曾擔任虹晶科技董事長、普誠科技PTC總經理、聯陽半導體創辦人、鴻海前董事長郭台銘特助等職，目前擔任鴻海集團旗下S次集團總經理兼京鼎董事長等職。

劉揚偉在台灣半導體業資歷深厚，擁有不少人脈，他2007年加入鴻海集團後，主要也負責集團發展半導體領域，劉揚偉以前也曾促成鴻海與謀智（Mozilla）合作，開發以HTML 5與開放網路技術為核心的Firefox OS裝置。

郭台銘看重劉揚偉在電子業的長期經驗、以及對於軟體掌握熟悉特質，加上鴻海近期積極布局半導體領域，劉揚偉成為鴻海發展半導體的要角。

第一金投顧董事長陳奕光接受中央社記者採訪指出，劉揚偉在半導體領域專業深厚，副董事長李傑長期耕耘工業互聯網技術，從人事布局來看，代表鴻海未來朝向AI整合5G的布局藍圖浮現。

陳奕光表示，鴻海集團未來會加快工業自動化的腳步，劉揚偉代表的半導體結合李傑的工業互聯網專業，正是反映出鴻海集團未來深耕工業自動化的方向。

此外，不具名外資法人代表指出，劉揚偉和李傑都代表鴻海集團未來布局重點，鎖定半導體和工業互聯網的轉型方向，其他董事成員則是以鴻海集團既有的事業群主體為基礎。

觀察鴻海集團董事會和經營委員會運作，這名外資法人代表形容，其實是「一群董事長」和「一群總經理」的運作模式，他預期新任董事會和經營委員會開始運作後，鴻海集團將偏向集體決策，他正向看待鴻海集團未來3年的營運模式。

陳奕光也看好鴻海短期股價表現，他分析郭台銘積極參與國民黨總統初選，參選行情可期，加上未來鴻海仍有除息行情，且新任董事長劉揚偉上任後，勢必要提升鴻海股價的本益比，下半年鴻海營運業績也將進入旺季循環，整體條件有助鴻海未來股價表現。（編輯：林淑媛/張均懋）1080621