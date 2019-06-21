巴黎航太展台灣館 展示研發及精密加工能量

國家中山科學研究院參加兩年一度的巴黎國際航空暨太空展，展出無人機防禦系統等研發成果。（翻攝自中科院宣傳品）中央社記者曾依璇巴黎攝 108年6月21日

（中央社記者曾依璇巴黎21日專電）台灣研發機構及企業組團參與兩年一度的巴黎國際航空暨太空展（SIAE），分別展出武器、無人機防禦系統、航太工業發動機及零組件等，展示台灣研發及精密加工能量。

第53屆巴黎航太展於6月17日到23日在巴黎北郊的布傑市（Le Bourget）舉行，有來自48國的2381個單位參展，期間展出140架航空器，包括45架現場飛行展示。2017年，約有32萬人次參觀。

今年台灣館有國家中山科學研究院、漢翔航空工業、敏鈞精密股份有限公司、豐達科技股份有限公司等參展。

中科院今年展出武器系統、無人機防禦系統、渦輪引擎等研發成果。

近半年來，台灣的松山機場及英國蓋維克機場（Gatwick Airport）都發生無人機違規飛行、影響航班起降事件，無人機防禦系統正可用於防範此類事件，也可用於人潮多的大型活動。

中科院展示人員說明，這項產品是多層次防禦機制，以無線電被動式偵測在8公里外就可發現無人機入侵；接近到5公里處，可用相列雷達鎖定、確認位置；接近到2公里處，可採日夜適用的光電觀測系統，透過頻譜分析儀得知操縱者資訊，接下來不僅可加以干擾，還可派出配備網子的大型無人機在空中捕捉，整體效能優於其他防禦系統。

中科院的無人機防禦系統並非首度參展，但新款效能提升，可在更遠的距離、更精準鎖定目標、操作所需人數也更少。

漢翔則展示核心發動機全機匣零件生產能量，巨型展品在台灣館相當吸引目光。展示人員說，漢翔在國際市場上軟硬實力兼具，有很高的精細加工能量，也有能力加工極高硬度合金，全球主要發動機相關企業都把重要零件交給漢翔製造，應用相當廣泛，且漢翔不是只替客戶依圖樣製造產品，而是參與設計，提出改善建議、節省客戶設計成本。

根據漢翔公布的資訊，在巴黎航太展已與德、法企業簽訂約2000萬歐元（約新台幣7億元）的採購合約。（編輯：王永志）1080621