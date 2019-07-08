憂5G陷囚犯困境 林之晨盼政府明確表態

（中央社記者江明晏台北8日電）5G將在年底釋照，台灣大哥大總經理林之晨今天表示，電信管理法通過共用頻譜、共同建設、共用網路，盼政府明確表態未來共建一條或兩條5G高速公路，否則恐陷入「囚犯困境」。

台灣大哥大今天舉辦記者會，總經理林之晨宣布2019「種福電」(Green Power for Charity)募款活動正式起跑。

面對5G將在年底展開競標，林之晨在會後接受媒體訪問表示，一條5G網路高速公路要比4G耗費多9倍的電力，如果5家業者建設5條，就比4G時代多45倍的電力，建議電力應該節省下來，蓋一條或兩條5G高速公路。

由於在競標之前，業者間很難談合作，他表示，盼政府明確表態未來共用一條或是兩條5G高速公路，而不是讓大家都非標不可、都要有建設義務，而且最後頻譜分散，也很難談合作，陷入個別利益和總體利益難以衡量的「囚犯困境」。

他也說，5G的建設投資金額預估是4G的3倍以上，而且基地台設備的費用大部分也都被國外業者賺走了，期望5G競標不要是「軍火戰」，台灣大會以80MHz到100MHz為頻段目標，否則5G特性難以發揮效益，他並強調「如果價位合理就盡量拿滿100MHz」。

目前市面上也有不少MVNO（虛擬行動網路電信公司）業者，電信管理法也對此鬆綁，林之晨期望，不要重複做基礎建設，「想喝牛奶不一定所有人都要養牛」。

他也認為，電信業者間「其實都想合作」，目前電信管理法子法還沒通過，台灣大期望3G、4G的共網先行。

而針對5G頻譜底價，林之晨評論，從國家角度來說，頻譜一賣20年，因此希望爭取高收入無可厚非，但畢竟現在5G都還沒明確的商業模式，如果準備時間夠長，其實希望政府能考慮「變動式收費模式」，不要「殺雞取卵」，「養雞」20年收的錢有可能放大兩倍。

國家通訊傳播委員會（NCC）預估今年第4季進行首波的5G釋照，預計3.5GHz中頻段釋出270MHz、28GHz高頻段釋出2500MHz，1.8GHz頻段釋出20MHz。市場人士推估，首波總標金可能至少投入新台幣350億元。（編輯：楊玫寧）1080708