台灣大種福電募資 為脊髓傷友送暖

（中央社記者江明晏台北8日電）台灣大哥大總經理林之晨今天宣布，2019「種福電」募款活動起跑，號召合作夥伴與全民為「桃園私立脊髓損傷潛能發展中心」募資新台幣389萬元，助傷友建置太陽能光電系統。

由台灣大哥大、台灣大哥大基金會共同創立的綠能創新公益專案「種福電」邁入第3年，繼屏東福慧大同之家、桃園真善美金會之後，今年將開啟讓愛心價值2倍放大的升級模式。

台灣大哥大總經理林之晨今天宣布，2019「種福電」(Green Power for Charity)募款活動，即日起正式起跑。台灣大將攜手10家手機品牌供應商、9家3C家電供應商，以及集團內部的momo購物等20家合作夥伴，號召全民一起為「財團法人桃園私立脊髓損傷潛能發展中心」募資389萬元，幫助傷友建置太陽能光電系統。

林之晨代表台灣大捐出新台幣100萬元，剩下的289萬元則力邀全民參與。

從今年起，脊損中心未來所產生的太陽能綠電將可「自發自用」，林之晨指出，台灣大將以高於再生能源的行情保證認購20年，額外浥注脊損中心472萬元，扣除每年的維運費用，總計可以讓脊損中心獲得超過780萬的收益，讓價值放大2倍，幫助更多傷友受惠。

林之晨也演出公益影片，請來有「鋼鐵醫師」之稱的朋友許超彥跨刀站台。在許超彥的邀請下，林之晨頂著38度高溫騎乘腳踏車到位於桃園的脊損中心，陪伴傷友們復健訓練。

許超彥分享，十多年前因為一場滑雪意外，讓他從此脊損、不良於行，在中心的幫助下，克服多種生活不便，發揮潛能，才能重返社會與職場，他今天也特別現身記者會現場。

財團法人桃園私立脊髓損傷潛能發展中心主任林洋彬表示，國內脊髓損傷者約有6萬5000名，平均受傷年齡僅27歲，脊損者往往發生於外傷性意外或是突發疾病，除了需要適應身體的急遽改變外，更需透過專業輔導與訓練，幫助傷友得到生理、心理及社會性的重建。（編輯：鄭雪文）1080708