亞太電信拚轉型 布局AI邊緣運算

（中央社記者江明晏台北15日電）亞太電信致力跳脫傳統電信產業，積極轉型為新科技服務企業的營運商，布局創新應用AI/MEC智慧製造驅動數位轉型，力拚一站式解決方案，打通工廠進化任督二脈。

智慧製造與數位轉型是全球製造業的大議題，如何透過5G與AI新技術，更快速蒐集數據、分析及決策，成為現今最重要的探討焦點。

亞太電信表示，結合經濟部工業局智慧城鄉生活應用計畫，率先推出「邊緣運算（MEC）與人工智慧之創新應用服務」，以MEC及人臉辨識等技術，提供各式解決方案，打造有效率的工廠管理。

根據IDC的資料顯示，全球人工智慧市場規模將從2014年172億美元成長至2019年468億美元，其中更是以財務金融、零售、製造為主力應用。

隨著工業4.0與智能工廠推展，AI影像相關應用扮演角色日益重要。亞太電信提供「智慧製造」解決方案，可進一步改善傳統自動光學檢查（AOI）設備誤判率，減少不必要的產線停機，以提升生產力及良率。

在廠區安防管理上，亞太電信表示，透過人臉辨識系統，解決傳統認卡不認人、一卡多刷和人卡不一的問題，提升廠區安全管理，人臉辨識數秒內可同時辨識大量員工進出，在人員行進間即可完成身分辨識，達到快速通關與優化出勤管理；針對特殊管制區也可結合管制系統進行人員進出控管，即時進行人臉辨識，一有陌生人或是非授權人員侵入時，在第一時間告警並通知管理人員。

亞太電信力拚跳脫傳統電信產業，積極轉型為新科技服務企業的營運商，以「雲移物大智網+機器人」為發展藍圖，全面推出8大智慧生活應用，亞太電信也率先推出各種Pre-5G創新應用，運用「人臉辨識服務」整合相關應用與系統，在智慧零售、智慧銀行、智慧製造等領域推動。（編輯：蘇志宗）1080715