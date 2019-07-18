為升推毫米波雷達預警系統 攻行車視野輔助

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）為升電裝深耕77GHz毫米波雷達內輪差主動預警系統，因應2020年起大客車與大貨車辦理定期檢驗規定應裝設行車視野輔助系統。

為升指出，大型車肇事是台灣車禍主因之一，大部分事故是車體結構產生「視覺死角」以及轉彎時較大的「內輪差」造成。

為升布局77GHz毫米波雷達內輪差主動預警系統，具備主動預警功能，偵測範圍涵蓋內輪差與視野盲區無死角，全天候運作不受惡劣氣候影響，鎖定守護用路人安全領域。

展望今年，為升預估在毫米波雷達相關產品業績可望逐季成長。

法人指出，為升22GHz和77GHz毫米波雷達系統，已經切入校車、警車、平交道、乘用車、摩托車、露營車、皮卡車（Pick-up）等領域，去年為升在毫米波雷達業績來到新台幣4億元，占去年業績比重約1成，預估今年相關占比可提升到15%到20%，毛利率可到6成以上。

為升自結6月合併營收新台幣3.66億元，較去年同期3.52億元增加3.9%，第2季自結合併營收10.5億元，創歷年單季新高，累計今年前6月自結合併營收20.63億元，較去年同期20.5億元微增0.6%。（編輯：楊玫寧）1080718