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美中貿易戰僵局難解 6月外銷訂單估仍負成長

最新更新：2019/07/20 21:15

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）外銷訂單已經連7黑，經濟部統計處22日將公布6月外銷訂單，學者指出，美中貿易戰及全球景氣拖累，預估外銷訂單難脫負成長。

外銷訂單已經連續連7個月負成長，經濟部統計處先前預估，6月外銷訂單年減2%至4.5%，接單金額為385億美元至395億美元間，也預估第2季較去年同期減3.9%至4.7%，上半年累計年減6.1%至6.5%。

台經院景氣預測中心主任孫明德說，美中貿易戰維持僵局，影響中國經濟，第2季GDP下滑至6.2%，創27年來新低，這也會影響石化、金屬、機械產品的需求。

他表示，美中貿易戰、全球景氣不確定性加上去年同期基期較高，預估6月外銷訂單難脫負成長。

展望未來，孫明德指出，當全球景氣走緩，也會引導主要國家貨幣政策走向降息。南韓、印尼央行已宣布降息，美國聯準會（Fed）極有可能在月底降息。雖然，下半年為傳統接單旺季，若全球主要經濟體發展前景堪慮，台灣外銷訂單要黑轉紅恐有難度。

另外，日韓間也掀起貿易紛爭，日本加強3項電子關鍵原料管制，市場認為韓國半導體及顯示面板業將受衝擊，台灣廠商是否受惠轉單效應備受關注。

孫明德說，日韓貿易戰會讓DRAM和NAND Flash價格短期上漲，但是，台廠要在短時間要打入南韓關鍵材料市場恐有難度，對於轉單效應持保守態度。（編輯：鄭雪文）1080720

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