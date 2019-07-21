課徵空屋稅兩大難處 學者建議從強化囤房稅下手

有民眾在「提點子」平台提案課徵空屋稅，短短12天就有5145人連署，通過附議門檻成案。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北21日電）房價居高不下，日前有民眾在「提點子」平台提案課徵空屋稅並迅速成案，財政部日前召開協作會議，與會學者建議，考量空屋定義不易、稽徵成本高，恐衍生新爭議，建議以強化現行囤房稅等方式下手。

日前有民眾在公共政策網路參與平台上提案，建議課徵空屋稅，且稅率要「有感」，一個家庭如果有1間以上的房屋，應該要課稅，稅率訂為房價的20%至30%，以緩解高空屋率、高房價情形。

提案人認為，雖然有錢人會極力反對，但不應讓房屋再成為炒房客的投資工具，課空屋稅也有助縮小貧富差距隔閡，並為政府帶來更多稅收；提案一出，短短12天就有5145人連署，通過附議門檻成案。

對此，財政部19日召開協作會議，邀請附議人、學者專家，內政部以及台北、新北、桃園、宜蘭及彰化等地方財政局代表進行對話，釐清議題爭點，並儘可能尋找可行解決方案。

財政部官員轉述，協作會議聚焦議題包括課徵空屋稅是否能降低空屋率、空屋率與房價的關聯性等；不過光是「空屋」要如何定義就有難度，不論是各縣市或都會區與非都會區房屋的使用型態都不同，統一訂定課徵可能不符合各縣市需求，需要審慎研議，以免傷及無辜。

官員指出，此外，要確認每間房屋的使用情形是否屬於「空屋」，也會耗費不小稽徵成本；會中有專家學者建議，透過加強既有的課稅機制來解決問題。按規定，財政部於29日彙整各方意見作出回應，提供給各地方政府作為施政參考；會議逐字稿則將於8月2日上網公布。

與會專家學者之一的政治大學地政系特聘教授張金鶚認為，新增空屋稅會面臨如何界定空屋、執行成本過高等挑戰，也有與現行「囤房稅」重複課徵疑慮，可能衍生新的爭議；建議多管齊下，由中央帶頭強化既有租稅工具，會是更積極正面的做法。

張金鶚表示，房屋稅條例2014年修正通過，新增「囤房稅」，將非自住房屋稅率則由1.2%提高到1.5%至3.6%，並鼓勵地方政府根據囤房數，訂定差別稅率，但除了台北市外，其他縣市態度比較不積極。

張金鶚建議，與其像現在授權地方政府訂定差別稅率，倒不如由中央帶頭，直接在房屋稅法中明訂，視持有非自住房屋戶數，加重課徵稅率，或是再拉大房屋稅法中，自住房屋（現為1.2%）及非自住房屋稅率（1.5%至3.6%），降低非自用住宅貸款成數也是可思考的做法之一。

關注此議題的OURs專業者都市改革組織則提3點見解。第1，空屋多，房價居高不下但持有成本低落是客觀存在的問題，政府部門在點出空屋稅課徵的難處外，也應具體提出解決對策。

第2，現行持有自用住宅可達3戶，應思考限縮減少，或改採「人均居住面積」概念，超過一定使用坪數即課徵較高昂房屋稅，以符合量能課稅原則。第3，為改革地方政府怠惰提升稅基、拒絕差別稅率等作為，對課徵不力的地方政府，中央應可祭出減少統籌分配款等手段。（編輯：蘇志宗）1080721