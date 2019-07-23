宏達電攜手博物館 在家身歷其境看暴龍

（中央社記者江明晏台北23日電）宏達電積極在VR領域深耕，今年3月攜手美國自然史博物館，推出T. rex：Skeleton Crew （雷克斯暴龍VR體驗），今天也在VIVEPORT上釋出內容，等於可在家身歷其境看暴龍。

宏達電自今年3月攜手美國自然史博物館，推出首款多人互動的T. rex：Skeleton Crew （雷克斯暴龍VR體驗）受市場青睞後，雙方進一步今天在VIVEPORT上釋出內容升級的「雷克斯暴龍VR體驗」中文與英文雙版本。

美國自然史博物館以「雷克斯暴龍VR 體驗」作為其年度重要展覽「霸王龍：終極掠食者」的一部分，博物館的訪客透過虛擬實境體驗，將置身於蜥臀目恐龍館的空間中，訪客須同心協力拼湊出一具經過科學驗證的霸王龍3D骨骼模型，任務完成後，展廳即幻化為6600萬年前美國蒙大拿州霸王龍所棲息的沼澤地，霸王龍隨即在他們眼前栩栩如生地復活過來。

而此次在VIVEPORT所發布的單人版本延伸博物館版本，更加入展覽策展人暨古生物學權威Mark Norell博士風趣的互動式導覽，導覽過程中玩家將探索恐龍骨架的所有組成部分，並解鎖大量新的內容，包括歷史資料影片、視覺化數據和圖表。

此外，宏達電經營的VR樂園拓展全台第3據點，旗下VIVELAND 8D-ZONE將在24日開幕，也推出首款走動式VR電競遊戲，並將舉辦VIVELAND VR夏季電競聯賽炒熱話題與商機。（編輯：楊玫寧）1080723