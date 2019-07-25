海外資金專法子法規近日預告 最快8月下旬上路

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）財政部官員今天表示，海外資金匯回專法的各部會子法規均已接近完成，預計近日刊登預告，預告期暫訂7天，若各界對子法無太大意見，最快可於8月中下旬報行政院核定上路。

近1年來財政部所推動的幾大重要法案，24日已紛紛經由總統公告，包括境外資金匯回管理運用及課稅條例（俗稱海外資金匯回專法），以及涉及所得稅法修正的薪資費用核實減除方案（俗稱名模條款）和長期照顧特別扣除額增訂。

根據公告內容，海外資金匯回專法的上路日期，將由行政院訂定。知情官員表示，目前金管會、經濟部及財政部等相關子法規都已大致完成，預計近日就會展開預告，預告期暫訂為7天，讓各界表達意見，後續專法正式上路日期，將呈報行政院核定。

名模條款及長照扣除額兩項新增的綜所稅新制，則回溯至今年（2018年）元旦上路，明年5月申報今年所得時適用。

財政部官員表示，目前正在研擬名模條款子法規，會針對可於申報薪資所得時核實扣除的「職業專用服裝費」、「進修訓練費」及「職業上工具支出」做出更明確解釋，增加舉例說明，說明申報時所需減幅的單據或證明。

至於長期照顧特別扣除額，財政部表示，這部分子法將由衛福部訂定公告，說明怎樣的情形屬於「須長期照顧的身心失能者」，可適用長照扣除額，例如根據巴氏量表可申請外勞者等，衛福部會於子法中有更詳細的說明。明年5月報稅，民眾只要檢附規定資料即可適用長照扣除額。

為吸引台商海外資金匯回，政府制定海外資金專法，上路首年個人匯回境外資金，及企業匯回獲配的境外投資收益（皆含中國大陸地區），可享匯回資金全額課徵8%、次年匯回10%優惠；若投入實質投資，稅率可再減半為4%及5%，但限制不能購買不動產。

此外，為滿足民眾基本生活需要，財政部修正所得稅法，增訂長期照顧特別扣除額，每人每年新台幣12萬元，符合「須長期照顧的身心失能者」條件者皆可適用，但設有排富條款。另一方面，配合大法官745號解釋，財政部薪資費用減除方式，在定額扣除（使用薪資所得特別扣除額）外，新增「費用核實減除」選項，但僅限3類支出並設有限額。（編輯：黃國倫）1080725