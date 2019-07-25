更多編輯台推薦新聞：
要求訂家暴法 數千俄女將家暴妝自拍照貼上網
國際

要求訂家暴法 數千俄女將家暴妝自拍照貼上網

統一發票5-6月 完整獎號看這裡
生活

統一發票5-6月 完整獎號看這裡

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

境外資金匯回 8大項金融商品可投資

最新更新：2019/07/25 21:58

（中央社記者劉姵呈台北25日電）金管會今天公布，境外資金匯回金融投資管理運用辦法草案，明定個人或營利事業投資國內有價證券額度以匯回稅後資金的25%為限，投資範圍包括政府債券、公募公司債等8大項、另外，個人投資保險商品額度也不得超過3%。

金融監督管理委員會證券期貨局表示，草案明定投資的額度，個人或營利事業投資額度以匯回稅後資金的25%計算，範圍包括政府債券、公募公司債、金融債、國際債券、上市（櫃）、興櫃公司股票、投信基金、期貨ETF、指數投資證券（ETN）等國內有價證券，並得以避險目的買賣上市（櫃）認售權證及從事期貨或選擇權交易。另外，個人投資國內保障型及高齡化的保險商品額度也不得超過匯回稅後資金的3%。

再者，從事投資的方式，證期局表示，必須採信託或證券全權委託投資方式，其中信託方式應為單獨管理運用的金錢信託，且以自益信託為限。

對於運用於國內有價證券及保險商品的限制也明定，持股不得超過被投資公司的10%、投資單一公司的股票及債券不得超過20%等。第二，明定不得從事信用交易，不得出借或借入有價證券，不得投資槓桿或反向ETF或ETN。第三，明定不得作為質借或擔保標的，且國內保險商品不得辦理保單借款。

至於屆滿年限分年取回，證期局表示，金融投資的資金，應自存入外匯存款專戶日起算，屆滿5年、6年分別得取回1/3，屆滿7年得全部取回。（編輯：鄭雪文）1080725

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報