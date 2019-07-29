國發會助排解問題 企業接受度逾7成創12年新高

（中央社記者潘姿羽台北29日電）全國工業總會今天發表2019年白皮書，就能源、租稅、區域經濟組織等議題提出建言，肯定國發會長期協助產業界排解問題，企業界對政府的回復可接受度高達74.46%，創12年新高。

根據工總調查，企業界對政府回復問題的可接受度往年多在6成上下，今年高達74.46%；工總並在白皮書中感謝國家發展委員會主委陳美伶親自主持跨部會協調會議，使27項多年未能解決的問題迎刃而解。

工總白皮書今年以「承擔」為主題，提出「全面盤點解決產業長期面臨的問題」、「協助台商調整投資及營運布局」等12項策略性建議，期許政府在當前美中貿易紛爭局勢，勇於承擔產業的需要。

國發會回應，因應美中貿易爭端，政府已針對台商分散布局及回台投資的趨勢，積極掌握相關訊息並推動政策，協助台商並促進產業升級轉型，打造台灣成為全球產業供應鏈樞紐。

至於在協助廠商解決問題部分，國發會官員表示，工商團體、外國商會所提出的政策建言，常常涉及跨部會業務，如財政部、經濟部、勞動部等，這時候就需要跨部會平台來討論，國發會將持續扮演這樣的角色，協助企業排除各種投資或法規障礙。

據國發會統計，2017年10月至今，已鬆綁496件法規，官員表示，未來會繼續協調部會檢視法規並聽取各界意見，進行人民有感的法規鬆綁。（編輯：郭萍英）1080729