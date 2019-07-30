銷量大減 全球汽車工業進入寒冬

（中央社記者林育立柏林29日專電）受到中國市場急縮和景氣惡化影響，全球汽車工業正走向寒冬，德國專家直言，汽車工業未來幾年將面臨艱困的難關。

德國「世界報」（Die Welt）報導，根據杜伊斯堡－埃森大學（University of Duisburg-Essen）汽車研究中心（CAR Center Automotive Research）的數據，全球最大市場中國今年前5個月的產量較去年同期銳減16%、美國3%，德國今年上半年的產量也減少了12%。

該中心調查各大網路平台後發現，幾乎所有廠牌的新車詢問量都大減，部分廠牌的跌幅甚至達到5成，因此今年德國的產量將退回到20多年前的水準，可能只有1997年的470萬輛，遠低於最高峰2011年的590萬輛。

福斯（Volkswagen）財務長威特（Frank Witter）也坦承車市遭遇逆風，「我們對2019年比較悲觀」。

在這家全球最大汽車製造商負責銷售的艾芬伯格（Jens Effenberger）透露，美國、加拿大、墨西哥的銷售疲軟，西歐多數國家和亞太地區業務狀況也不理想，中東歐持平，只有巴西大幅成長，總計今年上半年全球銷售量下滑2.8%，

德國汽車零件大廠大陸集團（Continental）財務長雪佛（Wolfgang Schaefer）上週也指出，由於歐洲、美國和中國等3大市場持續衰退，今年下半年的業績將明顯低於原先預期。

汽車研究中心負責人杜登霍夫爾（Ferdinand Dudenhoeffer）指出，惡化的趨勢持續下去，裁員將難以避免，日產（Nissan）和福特（Ford）已宣布將裁員1萬人。

除了景氣趨緩，汽車工業正進入燃油引擎轉型成電動車的過渡期，未來還會面臨電動車利潤和就業人口都不及燃油車的衝擊。

此外，美國總統川普（Donald Trump）隨時可能對進口車提高關稅，以及英國新政府上台後，英國與歐盟沒有達成協議就脫離歐盟的可能性大增，這些都是不確定的因素。

杜登霍夫爾直言：「接下來幾年將是汽車工業最艱困的時期。」（編輯：林憬屏）1080730