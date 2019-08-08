MSCI小降台股權重 證交所：台灣GDP冠亞洲4小龍

（中央社記者潘智義台北8日電）台灣證券交易所今天表示，明晟（MSCI）公司小幅調降台股在MSCI亞洲（日本除外）指數、新興市場指數權重，但台灣第2季國內生產毛額（GDP）成長率居亞洲4小龍之首。

證交所表示，資本市場表現反映出景氣榮枯，本次MSCI指數調整，市場權重雖微幅調降，但根據行政院主計總處統計，台灣第2季國內生產毛額（GDP）成長概估為2.41%，高於南韓的2.1%、香港0.6%及新加坡0.1%。

明晟(MSCI)公司在台灣時間今天上午5時公布第3季相關指數調整，於8月28日生效，台股除全球標準型指數(MSCI ACWI)權重維持1.28%不變，在MSCI亞洲（日本除外）指數(MSCI ACAsia ex Japan)、新興市場指數(MSCI EM)權重各下調0.17百分點及0.27百分點，調整後權重分別為12.71%及10.71%，。

證交所指出，明晟 (MSCI)指數編纂公司每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，其網頁(https://www.msci.com/index-review)刊登審核調整結果公告及生效日期；2019年第3季及第4季調整結果公告與生效日期，MSCI多次公布調整，目前分別為8月7日、8月28日開盤及11月7日、11月27日開盤，日期皆為歐洲中部時間。

除此之外，證交所也全力配合金融監督管理委員會的「新版公司治理藍圖」，積極推動各項提升上市公司治理品質的措施，強化台灣資本市場國際競爭力，增加投資者對台股的信心，讓資本市場能夠充分展現出台灣經濟面的強韌實力。

證交所強調，全球被動式指數追蹤資產規模日益成長，雖為追蹤標的帶來流動性，但由於被動式指數追蹤資產大抵採收盤價為交易基準，以減少追蹤誤差，一般而言，於指數調整成分股生效前最後交易日的尾盤可能波動較大。（編輯：楊玫寧）1080808