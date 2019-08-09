消費和企業投資加持 日經濟成長優於預估

（中央社東京9日綜合外電報導）日本今天公布最新數據顯示，第2季經濟在強勁的消費支出和企業投資抵銷出口衰退下，成長幅度超乎市場預估，連續3季呈現擴張。

內閣府今天表示，第2季國內生產毛額（GDP）較前季成長0.4%，高於經濟學家預估中值0.1%，換算為年率則成長1.8%，優於經濟學家預估中值0.5%，但低於第1季修正後的2.8%。

經濟學家表示，5月1日新天皇即位的連休長假，加上民眾趕在10月消費稅調高前採購，帶動國內需求，對經濟帶來支撐。

此外，企業在廠房和設備的投資也成長。出口則在美中貿易摩擦波及下衰退。

儘管出口連續7個月衰退，日本經濟今年仍維持成長。經濟學家預估，2019年經濟成長0.7%，但倘若美中貿易戰持續或惡化，一切都會變得不確定。

東京第一生命經濟研究所（Dai-ichi Life Research Institute）首席經濟學家新家義貴（Yoshiki Shinke）說：「我們不應該因為今天的數據就對經濟前景感到樂觀…貿易緊張可能升高，而且我們還要面對消費稅調高。」（譯者：劉淑琴/核稿：張曉雯）1080809