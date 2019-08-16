公平待客評核績優 金管會表揚6家證券商

（中央社記者劉姵呈台北16日電）金管會今天表揚公平待客原則評核績優證券商，評核成績排名前20%的有中國信託證券、玉山證券、合作金庫證券、兆豐證券、富邦證券及凱基證券6家券商。

金融監督管理委員會今年首度辦理公平待客原則評核，今天召開「108年度證券商公平待客原則評核機制業務聯繫暨表揚會議」，由主委顧立雄親自主持並頒獎得獎證券商，且表示明年「金融服務業公平待客原則評核機制」已經展開規劃，希望藉此能強化業者對金融消費者保護的認知及相關法規的遵循，提升對消費者權益保障。

金管會指出，「公平待客原則評核機制」共有10項評比項目，除9大項公平待客原則，包括訂約公平誠信、注意與忠實義務、廣告招攬真實、商品或服務適合度、告知與揭露、複雜性高風險商品銷售、酬金與業績衡平、申訴保障、業務人員專業性；另外再加1項「董事會推動的重視與具體作為等情形」，來檢視董事會落實消費者與投資人保護情況。

證期局表示，此次得獎券商的共同特點是，董事會對落實公平待客原則的重視程度較佳。具體作法包括安排每位董事參加公平待客工作原則專題進修課程並取得證書、成立跨部門的公平待客工作小組或委員會就相關事務進行實質溝通與檢討、每月進行客戶滿意度調查並分析顧客意見、於相關規章明定違反公平待客原則的責任及罰則等。

證期局指出，本次會議也有針對評核過程中發現的缺失向業者進行宣導，像是未能落實內部控制制度與法令遵循、轉投資監督管理缺失、業務人員違法受理全權委託、與客戶買賣相同標的股票而涉有利益衝突情事等。

金管會14日也頒獎產、壽險業公平待客原則評核排名前20%的保險公司，其中產險業有明台產險、泰安產險、富邦產險及新安東京海上產險等4家；壽險業有中國人壽、全球人壽、安達人壽台灣分公司及國泰人壽等4家。（編輯：鄭雪文）1080816