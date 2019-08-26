富致暫定9月下旬每股30元上櫃 攻太空火箭應用

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）富致科技預計9月下旬掛牌上櫃，承銷價暫定新台幣30元，明年業績可望成長，受惠3大動能。法人指出，富致產品也切入火箭發射地面控制設備應用。

法人預估富致承銷價在30元左右，規劃9月上旬競價拍賣，預計9月23日掛牌上櫃。

展望下半年營運表現，富致董事長暨總經理陳繼聖預期，第4季業績可望回溫，希望10月起業績回升。展望明年業績可望成長，看好物聯網、車用和工控3大成長動能。

法人預估，富致今年業績較去年大約小幅下滑1成以下。目前車用占比約2成，工控占比約2成出頭，智能應用占比約4成，能源占比約8%。富致明年業績可望較今年成長1成之內。

若從市場來看，中國大陸占富致整體業績比重約4成，台灣占比約18%，北美占比約22%到23%，亞洲占比約14%。從同業競爭來看，台灣主要同業包括聚鼎、興勤等。歐美廠商包括Littelfuse/Tyco及Bourns等。

觀察美中貿易戰，陳繼聖表示，生產製造在地化趨勢下，生產線工控訊號需求將增溫，對於（PPTC）拉貨可望增加。

在車用部分，富致打進日系TOYOTA、Nissan、美系GM、Ford、歐系BMW、中國BYD和韓國現代汽車等車廠。智能應用客戶包括Amazon、Microsoft、Fitbit等；工控和能源客戶包括ASML、Applied Materials、Bosch、Panasonic等。

法人指出，富致PPTC產品切入SpaceX的火箭發射地面控制設備應用監控系統控制面板，也切入半導體設備廠ASML的控制器，及台灣電動車大廠GOGORO供應鏈。

市場人士指出，智慧型手機功能提升，所需被動元件顆數也明顯增加，保護元件需求大增，加上5G和物聯網趨勢帶動，PPTC應用在電源和電池模組保護，若智慧型手機導入無線充電，電子產品聯網就需要保護元件，未來PPTC成長性看佳。

富致今年上半年合併營收1.94億元，較去年同期2.15億元減少9.8%，上半年合併毛利率42.99%，較去年同期45.5%減少2.51個百分點，上半年稅後淨利3246萬元，較去年同期4020萬元減少19.2%，上半年每股稅後純益1.16元，低於去年同期EPS 1.44元。

富致科技主要生產高分子正溫度係數自復式保險絲PPTC（Polymeric Positive Temperature Coefficient Resettable Fuse），產品類型包括插件式（DIP）、貼片式（SMD）、晶片與客製化、電池片等，產品主要應用於智能應用和物聯網，以及車用馬達、車用電子和工業控制等領域，拓展綠色能源利用及電動車電池市場。（編輯：楊玫寧）1080826