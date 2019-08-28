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首頁 / 產經

擬定產業科研方向 經濟部向張忠謀取經

最新更新：2019/08/28 15:12

（中央社記者廖禹揚台北28日電）為擬定未來科研布局方向，經濟部上週末召開科專首長會議，特別邀請台積電創辦人張忠謀就美中貿易戰、科研布局等議題現身說法。

經濟部23、24日召開一年一度的科專首長會議，今天下午透過臉書粉絲專頁表示，張忠謀在會中針對台灣在美中貿易戰中的應變之道、未來10年科研布局方向、如何建立合作夥伴關係等議題提出建言。

談到台灣的科技發展，張忠謀認為「只有自強，最好要自己做」。對於未來十年的科研布局方向，他認為應先思考市場跟客戶未來的需求，第二要問科學家、工程師做不做得出來？第三則是從市場面思考，這個產品售價多少才賣得掉？第四，則是考慮成本與市場期待的售價是不是相符合？這樣的思考方式適用於未來發展5G、生醫、AI晶片等領域。

張忠謀也分享台積電開放式創新系統與生態系開放創新平台的成功經驗 ，指出必須建立互相信賴的商業夥伴關係，而互信基礎則要建立在共同利益與彼此可接受的分配模式上。

經濟部長沈榮津也借此機會感謝張忠謀帶領台積電團隊投入研發、奠定台灣半導體產業在國際的領導地位。

沈榮津表示，政府團隊在總統蔡英文、行政院長蘇貞昌帶領下，拿出執行力，協助產業界排除投資障礙，台積電也因此在台灣持續投資5奈米、3奈米、2奈米製程，加上華邦、美光等業者，整體半導體產業近年在台投資案，預估將達到大約2兆6000億元。（編輯：楊凱翔）1080828

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