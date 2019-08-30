中小企業相挺 經部再通過6家投資逾36億元

（中央社記者廖禹揚台北30日電）經濟部投資台灣事務所今天核准6家中小企業投資申請案，將投資超過36億元，帶來124個本國就業機會；方案實施至今累計投資額已達102億元。

投資台灣事務所今天舉行第7次中小企業加速投資行動方案聯審會議，核准金雨、伯鑫、美上鎂、高偉精密、駿辰精密、利百景環保科技等6家中小企業申請案。

經濟部投資業務處表示，中小企業加速投資行動方案上路2個月，通過審核投資案累積金額逾102億元，預期帶來985個本國就業機會，目前尚有近30家中小企業排定待審。

投資處表示，台灣自動販賣機有9成9都來自金雨企業，是台灣唯一研發生產製造一條龍的本土販賣機商，專利高達60多項，這次規劃投入超過3億元，在彰化擴增智慧化產線，並在台中新設研發中心，持續開發智能產品，搶攻物聯網經濟。

工業活動扳手龍頭伯鑫則規劃投入8億元，在台中市神岡區建置智慧化新廠，以提高生產效率、整合製程，補足產能需求，將新增21個本國就業機會。

專精特殊製程表面處理的美上鎂，將斥資逾15億元在南投南崗工業區建新廠，導入AI智慧製造與排廢處理科技，推動轉型升級。

機械用刀具製造大廠高偉精密，規劃投資逾4億元，在台中精密機械科技創新園區既有廠房增加全自動智慧產線。專攻高精密度金屬零件加工的駿辰精密則預計投資逾6000萬元，在台中潭子廠新增智慧化產線，添購自動化機械設備與量測儀器，提高產品效能及精準度。

深耕循環經濟產業的利百景環保科技，則瞄準廢溶液市場，為補足產能缺口，將投入逾2億元，在台南柳營科技工業區新增智慧化熱處理設備產線，精進資源再生利用技術。（編輯：鄭雪文）1080830