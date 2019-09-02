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台股開低走高 收漲16.80點

最新更新：2019/09/02 14:43
台北股市2日開低走高，收盤漲16.80點，為10634.85點，漲幅0.16%。（中央社檔案照片）
台北股市2日開低走高，收盤漲16.80點，為10634.85點，漲幅0.16%。（中央社檔案照片）

（中央社台北2日電）台北股市今天開低走高，收盤漲16.80點，為10634.85點，漲幅0.16%，成交金額新台幣1048.33億元。

加權指數開盤為10613.19點，盤中最高10634.85點，最低10589.42點；不含金融股指數8952.18點，漲16.67點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.35%、食品股漲0.39%、塑化股漲0.04%、紡織股漲0.52%、機電股漲0.22%、造紙股漲0.64%、營建股漲0.35%、金融股跌0.01%。

委買張數1152萬9174張，委賣張數739萬218張，成交張數430萬7686張。

收盤時上漲607家，下跌230家，持平98家。

成交量前5名個股為元大滬深300正2、旺宏、元大S&P原油正2、新光金、群創。

漲幅前5名個股為新日興、智寶、康控-KY、誠研、波力-KY。

跌幅前5名個股為華頓S&P布蘭特正二、晨訊科-DR、元大S&P原油正2、慶豐富、世芯-KY。1080902

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