台股開低走高 收漲16.80點
最新更新：2019/09/02 14:43
台北股市2日開低走高，收盤漲16.80點，為10634.85點，漲幅0.16%。（中央社檔案照片）
（中央社台北2日電）台北股市今天開低走高，收盤漲16.80點，為10634.85點，漲幅0.16%，成交金額新台幣1048.33億元。
加權指數開盤為10613.19點，盤中最高10634.85點，最低10589.42點；不含金融股指數8952.18點，漲16.67點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.35%、食品股漲0.39%、塑化股漲0.04%、紡織股漲0.52%、機電股漲0.22%、造紙股漲0.64%、營建股漲0.35%、金融股跌0.01%。
委買張數1152萬9174張，委賣張數739萬218張，成交張數430萬7686張。
收盤時上漲607家，下跌230家，持平98家。
成交量前5名個股為元大滬深300正2、旺宏、元大S&P原油正2、新光金、群創。
漲幅前5名個股為新日興、智寶、康控-KY、誠研、波力-KY。
跌幅前5名個股為華頓S&P布蘭特正二、晨訊科-DR、元大S&P原油正2、慶豐富、世芯-KY。1080902