蘋果新機將登場 蘋概股後市受矚目

（中央社記者韋樞台北2日電）蘋果今年新機將於美西時間10日亮相，新機硬體表現頗受矚目，今天相關概念股溫和上漲居多。法人認為，果粉可能對新機充滿期待，且去年iPhone銷售基期低，今年股市反應可能優於預期。

蘋果將於美西時間10日上午10時在蘋果總部（Apple Park）的賈伯斯劇院舉行秋季新品發表會，外界預期將發表iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max三款新機；並可能同步亮相包括使用新材質Apple Watch Series 5、降噪功能耳機AirPods、新款iPad等。

蘋果iPhone新機亮相前市場評價兩極，部分分析師認為屬於5G手機前的過渡機種而看淡銷售；但由於去年iPhone銷售基期低，加上蘋果新品發表會可能對於下半年iPhone展望相對樂觀。法人認為，可以關注供貨比重增加或者新加入供應鏈的廠商。

國泰證券期貨顧問處經理蔡明翰表示，蘋果發表今年新機款，且較偏向硬體升級，預估可望帶給電子業第4季拉貨旺季；不過，蘋果去年的機種銷售狀況不如預期，造成電子業營收未能大幅加溫，而今年已大略得知蘋果新機可能亮眼之處不多，在預期偏低心理狀態下，不排除可能出現股市優於預期的表現。

華南投顧董事長儲祥生指出，蘋果新手機的功能和應用沒有太大變化，至多是加裝鏡頭等硬體改善，市場認為手機為蘋果帶來營收大幅成長的機會不多，但因為有非常多的死忠果粉口袋很深，仍會購買新手機貢獻業績。

儲祥生指出，蘋果10日發表新機，預計10月開賣，相對台股蘋概股拉貨潮理應在8月到10月，至多延到11月，因此蘋概股第3季財報不會太差；但是蘋果本身預估今年手機銷售難免受到美中貿易戰波及，這部分還要再觀察。

另外，儲祥生亦認為，蘋果開始轉向增強穿戴裝置等新應用和服務，但各國都在忙著邁向5G時代，或許觀察明年蘋果是否推出5G手機較有新的營運成長機會，若是蘋果明年推出5G手機，可能今年的銷售情形無法有太大預期。

今天蘋概股大都溫和上漲，三大法人買賣超並未大幅著墨蘋概股，根據供應鏈消息，新iPhone亮點主要是後置鏡頭提升至3鏡頭，強化解析度、夜拍性能及錄製影音的後製處裡，以及Type C快充、反向無線充電、強化臉部辨識功能，同時也傳出新iPhone 11電池容量加大，一般預料果粉對鏡頭、電池容量、充電速度相對較有感，可望成為吸引果粉買單的重要因素之一。（編輯：林孟汝／張均懋）1080902