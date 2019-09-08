土耳其台灣商會 黃美琦將任新會長

土耳其台灣商會8日舉行會員大會，會長馮芷玲（前左4）宣布，理監事會議決議由黃美琦、陳靚嬬（前右2）擔任新任正、副會長，於2020年1月上任。中央社記者何宏儒馬爾馬拉島攝 108年9月8日

（中央社記者何宏儒伊斯坦堡8日專電）土耳其台灣商會通過新任理監事名單，決議由黃美琦、陳靚嬬為新任正、副會長，明年上任。現任會長馮芷玲指出，許多台灣業者表達布局土耳其興趣，盼台商會力量更強大。

土耳其台灣商會昨天在伊斯坦堡馬爾馬拉島（Marmara Island）召開第10屆第2次理監事會議，通過第11屆理監事及正、副會長名單，馮芷玲今天下午在會員大會中宣布。

通過的名單包括新任會長黃美琦、副會長陳靚嬬、常務副會長阮明欽、監事金迎鋒及趙洪潤、理事林榮堂、胡光中、周如意、馮芷玲、吳依真、鄭霈糧、張家蘭、江萍。

馮芷玲在會員大會中指出，任內向土耳其專利商標局（Turk Patent ve Marka Kurumu）正式註冊土耳其台灣商會（TTCC）商標。她表示，過去兩年有許多台灣業者展現投資土耳其的興趣，任內已接待包括不銹鋼、科技和傳產等產業諸多台商，相信未來將有更多台資企業布局土耳其，期盼台商會力量更強大。

駐土耳其代表處經濟組組長曾寶郎、秘書陳韋慈、伊斯坦堡台灣貿易中心主任陳明澤出席理監事會議及會員大會。土耳其台灣商會現有32位會員，第11屆理監事將自2020年1月上任。（編輯：周永捷）1080908